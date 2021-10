Hayden Christensen tilbake som Anakin i Ahsoka-serien

HQ

Vi visste allerede at Hayden Christensen vender tilbake til Star Wars-serien i den kommende TV-serien Obi-Wan der han igjen spiller Darth Vader. Christensen har ikke gjort noe arbeid med Star Wars etter å ha spilt Anakin Skywalker i prologtrilogien, før han for to år siden leverte en replikk i Star Wars: The Rise of Skywalker.

Men tilsynelatende har arbeidet med Obi-Wan fått den gamle Jedi-ridderen og sith-lorden Christensen til å føle trangen til å spille mer (vi antar at Disneys penger også kan ha hjulpet), og det er nå bekreftet at vi vil se mer fra ham, da han også vil medvirke i Ahsoka-serien på Disney+.

Ahsoka har ennå ikke bekreftet noen premieredato, men produksjonen skal etter planen starte neste år. Siden serien finner sted fem år etter Darth Vaders død, antar vi at Anakin først og fremst vil bli omtalt i tilbakeblikk eller som et kraftspøkelse. Men dette er virkelig gode nyheter for Star Wars-fans uansett, og spesielt de som fulgte de animerte seriene Clone Wars og Rebels.

Takk, The Hollywood Reporter