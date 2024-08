Hayden Panittiere forsøker å stoppe en barnebortføring i Amber Alert

Hvis du har vært på utkikk etter en spennende film å se snart, har vi kanskje et alternativ. Lionsgate har sluppet den første traileren til Amber Alert, en film der en enkel samkjøring får en mye mørkere tone, da sjåføren og passasjeren innser at de kan følge etter en bil med en kidnapper og et kidnappet barn etter at de har fått et varsel på telefonen.

Hayden Panittiere spiller passasjeren og Tyler James Williams sjåføren, og Amber Alert har premiere på utvalgte kinoer og on-demand den 27. september, og du kan se traileren og det fullstendige sammendraget nedenfor.

"En vanlig samkjøring blir til en katt og mus-lek med høy innsats når Jaq (Hayden Panettiere) og Shane (Tyler James Williams) mottar et varsel om en barnebortføring på telefonene sine. De innser raskt at de befinner seg bak en bil som stemmer overens med beskrivelsen av kidnapperen, og Jaq og Shane kjemper desperat mot tiden for å redde barnets liv."