Hayley Atwell blir Lara Croft i Netflix sin Tomb Raider-serie

I starten av dette merkelige året bekreftet Netflix at en animert Tomb Raider-serie er på vei, men ikke stort mer enn det. Vi kan nok forvente å høre en god del mer fremover.

For nå avslører streamingselskapet at det er Hayley Atwell som skal være stemmen til Lara Croft i Tomb Raider-serien. Slettes ikke et dårlig valg med tanke på hvilken god jobb London-damen har gjort som Peggy Carter i MCU foreløpig.