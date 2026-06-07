Hayley Atwell har kommet til Albion, Playground avslører Fables eksakte lanseringsdato i februar

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Vi visste at vi kunne forvente en titt på Fable som en del av Xbox Games Showcase, og det var absolutt det vi fikk. Det andre prosjektet i sendingen endte opp med å være Playgrounds kommende etterlengtede RPG, og tilbød en ny trailer som avslørte at Hayley Atwell tilsynelatende har sluttet seg til spillet som en annen karakter som ser ut til å tro at de er helten i denne historien ...

Men for å legge til dette, bekreftet traileren til og med at skurken til originalen Fable spiller også en rolle i den kommende tittelen, da Jack of Blades dukket opp rett på slutten av traileren. Hvordan de passer inn i den bredere fortellingen er uklart, men Playground vil tydeligvis hylle Fables arv med denne omstarten.

Utover dette konkluderte traileren med den eksakte lanseringsdatoen for Fable. Etter den nylige forsinkelsen til februar, er det nå bekreftet at Fable vil debutere nøyaktig 23. februar 2027 på PC (inkludert Steam), Xbox Series X / S og til og med PS5. Jepp, Fable vil få en plattformsdebut i motsetning til Gears of War: E-Day.

Sjekk ut den siste traileren for Fable nedenfor.