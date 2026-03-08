Hayley Atwell og David Oyelowo i hovedrollene i MGM+ og Paramount+s nye Treasure Island-filmatisering

Treasure Island, den klassiske romanen av Robert Louis Stevenson, får nok en filmatisering fra MGM+ og Paramount+. Tv-selskapene har gått sammen om å gi liv til et manus av Robert Murphy, mannen bak Vera og Shetland.

HQ

Ifølge Variety vil miniserien bli delt inn i seks episoder, regissert av Jeremy Lovering fra Slows Horses, William McGregor fra The Buccaneers og Paul Walker fra Shameless. I hovedrollene ser vi David Oyelowo som Long John Silver, Hayley Atwell som Bess Hawkins, Jack Huston som Aaron Graham, Tomer Capone som Billy Bones og Tom Sweet som hovedpersonen Jim Hawkins.

Serien utspiller seg på den andre siden av Atlanterhavet, i et Karibia som står på randen av hendelser som vil definere dets historie, og "følger Jim i hans møte med en verden som er langt mer kompleks og farlig enn han noen gang hadde forestilt seg, der motstandskraft, lojalitet og identitet blir satt på prøve - og formue er premien", heter det i seriens synopsis.

Treasure Island har premiere på Paramount+ i Storbritannia og Irland, mens MGM+ står for den amerikanske distribusjonen. Den globale distribusjonen utenfor disse territoriene håndteres av Fifth Season.