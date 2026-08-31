Hayley Atwell var «skuffet» over sin cameo-rolle som Captain Carter i Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Et av de største frustrasjonsmomentene for « Doctor Strange in the Multiverse of Madness var måten filmen håndterte cameo-opptredenene til Illuminati fra et annet univers på. Gruppen av legendariske og mektige helter ble raskt slått ut av en rasende Wanda Maximoff, og nå, flere år senere, har en av disse stjernene uttrykt sin misnøye med hvordan filmen håndterte cameoene og karakterene.

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Under en tale på «For the Love of Fantasy & Sci-Fi»-konferansen i London nylig forklarte Hayley Atwell at hun ikke var fornøyd med måten kaptein Carter ble behandlet på i filmen.

Ifølge ComicBook.com forklarte Atwell: «Hvis jeg skal være helt, altså, brutalt ærlig, så var jeg så skuffet over hvordan de, hvordan de posisjonerte henne og hva som skjedde med henne i den scenen. Hun sier liksom: ‘Jeg kunne gjort dette hele dagen.’ Og så blir hun nærmest frisbee-kastet til døde, og vi tenker: ‘Nei, det kunne du ikke.’ Og så sier folk: ‘Å, hun er så teit.’»

Det bør nevnes Doctor Strange in the Multiverse of Madness ikke var første gang vi møtte Atwells Captain Carter, siden hun i praksis var hovedstjernen i Marvels serie «What If...?». Vi forventer også at Atwell skal gjenta rollen som Peggy Carter i *Avengers: Doomsday*, men hvordan dette til slutt vil arte seg er uklart, ettersom vi forventer mange endringer i det større MCU med det kommende prosjektet.