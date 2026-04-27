Hazbin Hotel avsluttes med sin femte sesong

HQ

Prime Video har blitt et ganske utmerket sted for alt som har med animasjon å gjøre, ettersom strømmeplattformen er stedet å finne Invincible, Batman: Caped Crusader, The Legend of Vox Machina, The Mighty Nein, Helluva Boss, Bat-Fam, og til og med Hazbin Hotel, blant en rekke andre.

Når det gjelder sistnevnte prosjekt, har Prime Video bekreftet at serien til slutt vil ta slutt, ettersom den femte sesongen faktisk blir seriens siste. Det er ikke gitt noen fast utgivelsesdato for når denne avsluttende sesongen vil debutere, men det burde egentlig ikke bekymre noen akkurat nå, ettersom vi ikke engang vet når den tredje sesongen kommer ...

Jepp, sesong 2 hadde premiere i slutten av 2025, og fansen holder pusten når sesong 3 kommer, og likevel har Prime Video tatt det på seg å bekrefte at det også kommer en fjerde og femte sesong, og at den femte blir den siste. Det er absolutt en interessant vending.

