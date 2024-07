Hazbin Hotel kommer ikke bare tilbake for en andre og tredje sesong, men også for en fjerde

Selv om den ikke er like kjent som Invincible eller mange av Prime Videos live-action-tilbud, har Hazbin Hotel blitt en av strømmetjenestens best mottatte og mest populære produksjoner. Faktisk var den så populær at Amazon veldig raskt ga grønt lys for en andre sesong av serien, og som en del av San Diego Comic-Con er det også bekreftet enda flere sesonger.

HQ

Prime Video har plukket opp Hazbin Hotel for en tredje og fjerde sesong også, noe som betyr at vi kan se frem til at serien konsekvent debuterer på streameren de neste årene. Selv med denne kunngjøringen i bakhodet, vet vi faktisk fortsatt ikke når den andre sesongen kommer, eller på samme måte handlingen og historien den vil se ut til å følge.

Er du spent på mer Hazbin Hotel?