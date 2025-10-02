Hazbin Hotel Sesong 2 forbereder seg på krig

HQ

Kan mennesker som havner i helvete bli frelst? Det ser ut til at selveste helvetesprinsessen mener at de kan det, ettersom vi har en hel animasjonsserie dedikert til akkurat det premisset i Hazbin Hotel.

Den 29. oktober starter sesong 2, der hotellets rykte brukes til å prøve å starte en krig mot himmelen av helvetes beboere, som helst vil forbli onde. Det kan virke som et klimaks, men vi vet at det også kommer en tredje og fjerde sesong på Prime Video, så det er fortsatt mye mer å komme med.