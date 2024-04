Hazelight antyder at de vil vise nytt spill i år

HQ

I 2021 ble det svenske studioet Hazelights romcom-inspirerte minispillodysse It Takes Two lansert og ble en enorm suksess, med priser som årets spill flere steder og over 16 millioner solgte eksemplarer. Siden da har det vært snakk om en oppfølger til spillet, et konsept som studiogründer og spilldirektør Josef Fares ikke har jobbet med tidligere.

I stedet har han utviklet Brothers: A Tale of Two Sons (hos Starbreeze Studios), A Way Out og It Takes Two, men om det blir en oppfølger til sistnevnte eller noe helt nytt ser det ut til at vi får et endelig svar senere i år. Via X skriver studioet:

"I november feirer vi 10-årsjubileum for Hazelight! Fy søren, det er nostalgisk å se tilbake på Josef som mottok en Bafta for Brothers - A Tale of Two Sons i mars 2014. Den vanvittige suksessen til det spillet er grunnen til at han grunnla Hazelight like etterpå!"

Deretter fortsetter de med de gode nyhetene:

"Jada, vi har nye (veldig gode) ting på gang som vi skal snakke mer om senere i år."

Og når det er sagt, må vi bare vente og se hva de har kokt sammen. Hva håper du mest på, en oppfølger til It Takes Two eller noe helt nytt?