Hazelight-gründer Josef Fares overrasker svensk skiskytterstjerne med stor pengesum Direktøren for Split Fiction bestemte seg for å dele litt rikdom under en TV-opptreden.

HQ Ella Halvarsson er kanskje ikke et navn alle kjenner til, men etter en dobbel verdenscupmedalje i Sveits i forrige uke er hun for tiden en av Sveriges mest omtalte personer. Men skiskyting er ikke den enkleste idretten å leve av, og da hun gjestet talkshowet Carina Bergfeldt, fortalte hun at pengene ikke strekker til så mye mer enn mat. En annen gjest i programmet var Hazelight-gründer Josef Fares, som soler seg i penger etter suksessen med selskapets spill, spesielt It Takes Two. Halvarsson henvendte seg til Fares og sa spøkefullt : "Det er ikke 100 millioner på kontoen." Fares så litt forbauset ut og fant seg raskt i å spørre hva hun fikk, noe som tilsvarte 30 000 euro, men så er det høy svensk skatt på det. Han svarte : "Men jeg kan si det på TV nå. Uansett hva du har fått ut, så får du det av meg. Det lover jeg deg. Ta hverandre i hånden på det, hundre prosent." Så fulgte han opp med: "Du er så jævla fantastisk"... Og slik skjedde det tydeligvis. I en pause i programmet overførte Fares pengene til Halvarsson, som fornøyd kommenterte at hun gjerne ville gjøre flere talkshow med Fares. Torsdag 6. mars slippes Hazelights neste spill Split Fiction. Vår anmeldelse vil bli publisert her på Gamereactor den 4. mars kl. 16:00 BST / 17:00 CET. Ikke gå glipp av det. SVT