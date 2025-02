Hazelight-grunnleggeren lover 10 000 dollar hvis du kjeder deg av Split Fiction

HQ

Det er få mennesker i spillverdenen som har den samme bunnsolide tilliten til produktene sine som Hazelights grunnlegger Josef Fares. Faktisk så mye at han i forkant av It Takes Two-premieren lovet 1000 dollar til alle som ikke syntes det var gøy.

Og joda, det var en forbannet underholdende tittel som vi har vanskelig for å forestille oss at folk ikke skulle like, men smak er en lunefull ting, så noen må vel ha ønsket å tjene penger? I et MinnMax-intervju med Fares blir han spurt om nettopp dette, og han svarer :

"Ja, vi hadde noen oppfølgere, men jeg tror ikke de mente det", før han fortsetter: "Det er akkurat som troll, tror jeg".

Det førte igjen til spørsmålet om han er like trygg på Split Fiction, og om han er villig til å gi det samme løftet for det, noe som betyr at den som kjeder seg med spillet får en enorm sum penger. Og det hadde Fares ingen problemer med, og med et smil om munnen svarte han med en gang :

"La oss si 10 000 dollar."

Kort sagt, hvis du klarer å bli lei av Split Fiction, vil du kunne dra på en virkelig luksuriøs ferie i sommer - forutsatt at du ikke blir avfeid som et troll av Fares, selvfølgelig.

Vi spiller Split Fiction for fullt her i redaksjonen, men vi kan ennå ikke si om vi kan gjøre krav på de 10 000 dollarene ennå, men 4. mars er datoen for vår anmeldelse. Gå ikke glipp av den.