Hazelight har allerede startet utviklingen av sitt neste spill

Split Fiction Hazelight har fått en enestående start, enten vi snakker om medieomtaler, antall samtidige spillere på Steam eller til og med salgstall. Og etter å ha levert det, skulle man tro at Hazelight-sjef Josef Fares hadde slått seg til ro for en velfortjent ferie.

Men ... det ser absolutt ikke ut til å være tilfelle. I et intervju med Skill Up sier Fares at han allerede er i full gang med utviklingen av sitt neste prosjekt :

"Split Fiction er det best mottatte spillet vi har laget, alle er superfornøyde, men jeg er så fullt fokusert og spent på det neste at vi allerede har begynt."

Når det er sagt, må vi nok vente noen år med å finne ut hva det er. Det gikk fire år mellom It Takes Two og Split Fiction, og hvis det er det samme denne gangen, blir det 2029 når vi nesten garantert har pensjonert både PlayStation 5 og Xbox Series S/X for å spille på deres respektive etterfølgere i stedet.