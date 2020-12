Hazelight sitt It Takes Two får gameplay på The Game Awards

Du ser på Annonser

Vi visste allerede at Among Us, Crimson Desert, det neste Dragon Age-spillet, Fall Guys: Ultimate Knockout, Fortnite og Hood: Outlaws and Legends vil vises frem på The Game Awards natt til fredag, og nå kan du legge til et annet etterlengtet spill.

For vi kan selvsagt ikke ha en The Game Awards-sending uten Josef "F*** the Oscars" Fares, så Geoff Keighley forteller at Hazelight vil gi oss den første skikkelige gameplaytraileren til It Takes Two.

Om du har lyst til å se hva Brothers: A Tale of Two Sons- og A Way Out-skaperne har på lur kan du se oss streame både pre-showet og selve kåringene fra klokken 0030 den 11. desember.