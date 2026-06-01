HBO bekrefter at Euphoria sesong 3-finalen faktisk er seriens finale

Gårsdagens finale for Euphoria sesong 3 var også seriens finale, har HBO bekreftet, ettersom Sam Levinsons narkotika- og sexfylte drama kommer til en avgjørende konklusjon. Den offisielle kunngjøringen kommer fra Levinson selv, og ble senere gjentatt av TV-nettverket.

Som Variety bemerker, bør dette ikke komme som en overraskelse for mange. Etter to sterke sesonger som kom ut i 2019 og 2022, virket veien til sesong 3 lengre enn noensinne. Seriens stjerner vokste langt utenfor boblen, og det virket som om Sydney Sweeney og Jacob Elordi ble kalt til filmer og andre prosjekter annenhver dag. Også Zendaya forble en utrolig travel bie, og bemerket i intervjuer at hun trodde den tredje sesongen ville bli den siste.

Sammenlignet med ventetiden mellom sesong 1 og 2 var ikke tiden mellom sesong 2 og 3 så mye lenger, men det føltes veldig som om verden hadde begynt å gå videre fra Euphoria. I hvert fall hadde skuespillerne gjort det. Den siste sesongens tilbakekomst var nesten som en engangsgjenforening, men det ga i det minste Levinson sjansen til å legge igjen historien sin der han vil ha den. Det er ingen planer om en fjerde sesong for øyeblikket, men Levinson har sagt at han skriver hver sesong som om det er den siste, så kanskje finner han en måte å bringe oss tilbake til verdenen på Euphoria en dag.