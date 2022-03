HBO bekrefter at The Penguin fra The Batman får egen serie

HQ

I desember hevdet Variety at hadde takket ja til å fortsette rollen som The Penguin i en egen spin-off-serie av The Batman, så Warner Bros. hadde tydeligvis stor tro på filmen og karakteren. Dette viste seg i mine øyne å være godt begrunnet, noe som gjør kveldens nyhet veldig gledelig.

Warner Bros. bekrefter at en miniserie som foreløpig bare kalles The Penguin skal komme til HBO Max en gang i fremtiden. Kjedelig nok ønsker de ikke å si nevneverdig mer enn det, men med tanke på at det tydeligvis har gått en stund siden hovedrolleinnhaveren takket ja blir forhåpentligvis ikke ventetiden altfor lang.