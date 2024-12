HBO bekrefter sesong 2 av Dune: Prophecy

HQ

HBO har bekreftet at Dune: Prophecy, prequel-serien som utspiller seg 10 000 år før hendelsene i Denis Villeneuves anerkjente Dune-filmer, vil bli fornyet for en andre sesong. Dette betyr at utvidelsen av universet, og spesielt skapelsen av Bene Gesserit, vil fortsette. Serieskaper Alison Schapker understreket at de nå tar sikte på å gå dypere inn i de underliggende kompleksitetene i Harkonnen-familien. Sesongfinalen har premiere førstkommende søndag.

Hva er dine tanker om Dune: Prophecy? Er du spent på fortsettelsen?