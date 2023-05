HBO gir en oppdatering om seriene som er omfattet av WGA-forfatterstreiken

HQ

Nå som Succession er over, vender HBO seg mot den nye generasjonen serier for å finne sin neste store hit - en etterfølger, om du vil.

Det er ingen hemmelighet at The Last of Us, House of The Dragon og The White Lotus har vært en stor suksess, og HBO er opptatt av å holde en jevn utgivelsestakt på disse prosjektene, men fremdriften kan bli brutt av forfatterstreiken på WGA.

Francesca Orsi, en av toppsjefene i HBO, har gitt et innblikk i hva som foregår bak studioets dører.

Orsi sier: "Selv om alt for øyeblikket ligger i skuffen, håper jeg at vi kan komme til enighet før eller siden.

"Ellers må vi vurdere hva som er slutten på 2024-tidsplanen, og hvilke serier som skal leveres i 2025.

"På dette tidspunktet vil de programmene jeg ønsker å sende, ikke nødvendigvis være klare hvis streiken varer i seks til ni måneder. Så ja, det er et stort spørsmål for oss, men jeg tror vi tar det når vi kommer til det."

Skrivingen av nye sesonger av The Last af Us and The White Lotus har stoppet opp på grunn av streiken. I tillegg har arbeidet med Game of Thrones-spin-offen A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight også stoppet opp.

Orsi fortsetter: "Vi så for oss The Last of Us en gang i 2025, og The White Lotus skulle ideelt sett komme ut i 2024, men det er et visst spørsmål om tidspunktet for streiken."

Når det gjelder Succession-forfatteren Jesse Armstrong, håper Orsi å kunne jobbe med ham igjen i fremtiden: "Det er kanskje litt trist at jeg ikke har mulighet til å bygge noe sammen med ham - i hvert fall ikke nå.

"Jeg er ikke sikker på hva han skal gjøre videre, og jeg ser frem til å sitte sammen med ham etter forfatterstreiken og se hva han har lyst til å gjøre.

"Han er en original tenker, og jeg er ikke i tvil om at han kommer til å imponere oss og bevege oss igjen med noe nytt på et eller annet tidspunkt."

Det er uansett en vanskelig tid for både studioer og forfattere, ifølge Orsi, men det er ikke bare negativt.

Orsi sa: "Det eneste jeg kan si er at ved siden av å være mor, er det kunstneriske arbeidet det viktigste for meg, og det er forholdet til forfatterne som gir meg næring.

"Er vi inne i en trist tid? Føler vi stresset og mangelen på samarbeid for øyeblikket? Ja, absolutt.

"Når det er sagt, mottok vi hundrevis av manus før streiken 1. mai, så det har ikke vært en rolig tid.

"De siste par ukene har vært preget av mye materiale som jeg jobber med og går gjennom. Selv om jeg ikke er i kontakt med manusforfatterne, jobber jeg fortsatt ut fra tanken om at også dette skal gå over, og at jeg snart skal begynne å jobbe med dem igjen."