HBO kan komme til å vurdere å lage spin-offs av The Last of Us

I fjor vinter hadde TV-filmatiseringen av Naughty Dogs The Last of Us premiere, og for en serie det var. Siden da har det blitt bekreftet at en ny sesong, basert på det andre spillet, er under produksjon. Siden det bare er to spill, skulle man kanskje tro at det ville ende der, men i et intervju med The Wrap nylig åpnet en av skaperne, Craig Mazin, uventet opp for potensielle spin-offs.

Craig Mazin:

"Vi har ikke snakket spesifikt om det fordi vi er så fokusert på å fortelle denne hovedfortellingen. Jeg er ikke imot tanken på andre serier som kan ta utgangspunkt i disse karakterene eller denne verdenen. Jeg vet ikke hvor mye mer The Last of Us jeg personlig ville kunne gjøre. Jeg mener, disse seriene er så store at jeg på en måte brenner et av de få tiårene jeg har igjen til å fortelle denne historien. Men i prinsippet har jeg ingen som helst problemer med det. Og jeg er sikker på at Neil også ville vært interessert."

Mazin var imidlertid nøye med å påpeke at det måtte være godt motivert - "make sense" - for å vurdere å gå videre med et slikt prosjekt.

Craig Mazin:

"Hvis det er noe som gir mening, kan jeg ikke se hvorfor ikke. Mitt store håp er at hvis det finnes noe slikt, at det blir gjort med like mye omtanke, respekt og kjærlighet som det vi bruker på denne serien akkurat nå."