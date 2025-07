HBO kansellerer J.J. Abrams' Duster en uke etter at første sesong ble sendt

HQ

En av de større nyhetene på HBO Max, som den igjen offisielt heter, denne sommeren har vært J.J. Abrams' krimdrama Duster. Serien utspiller seg på 1970-tallet, med Josh Holloway i hovedrollen som fluktsjåfør for et stadig større forbrytersyndikat, og selv om det kan virke som et spennende premiss, var tydeligvis ikke fansen enig eller flokket til serien, for nå har HBO bestemt seg for å kansellere serien og avslutte den.

I følge Deadline vil Duster ikke komme tilbake for en andre sesong, noe en representant for HBO Max kommenterte i følgende uttalelse.

"Mens HBO Max ikke vil gå videre med en andre sesong av Duster, er vi så takknemlige for å ha hatt sjansen til å jobbe med de utrolig talentfulle medskaperne J.J. Abrams og LaToya Morgan, og våre partnere hos Bad Robot og Warner Bros. Television. Vi er utrolig stolte av denne serien, som ledes av Josh Holloway og Rachel Hilson, og vi takker dem, sammen med skuespillerne og teamet vårt, for deres utrolige samarbeid og partnerskap."

Selv om Holloway har en håndfull prosjekter på gang, kommer dette utvilsomt som et slag i ansiktet, ettersom det var hans første jobb på rundt fire år, etter at han sist spilte den rike hedgefondforvalteren Roarke Morris i de tidligere sesongene av Yellowstone.

Har du sett Duster og er du skuffet over denne nyheten?