HBO lader opp til ny The Last of Us-trailer med plakat

To måneder har gått siden HBO, Naughty Dog og PlayStation Productions ga oss den første skikkelige traileren for The Last of Us-serien, så mange har lengtet etter noen flere klipp. Det kan virke som om ønskene oppfylles på Brazil Comic-Con den 3. desember, noe som bare forsterkes nå.

Ut av intet har vi nemlig fått en ny plakat fra The Last of Us, og siden dette er den amerikanske utgaven er det greit å nevne at serien har premiere her den 16. januar.