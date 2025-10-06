HBO Max bekrefter nok en prisøkning

HQ

Film- og TV-bransjen slet lenge med å holde tritt med den økte etterspørselen etter digital distribusjon av filmer og serier, og piratkopiering via såkalte torrents var utbredt. Etter lanseringen av Netflix' strømmetjeneste og deres arbeid med eksklusivt innhold begynte imidlertid piratkopieringen å avta, og flere filmtjenester fulgte etter.

Den gang ble det sett på som en billig måte å konsumere film på, men i dag er bildet et annet. Én strømmetjeneste er langt fra nok, og mange har tre eller fire (og ofte flere). Den månedlige kostnaden er i ferd med å bli en reell byrde, og for å gjøre vondt verre stiger prisene i en takt som er betydelig høyere enn inflasjonen, og i noen tilfeller er de nå mer enn dobbelt så høye som de var for bare noen få år siden.

Etter flere høyprofilerte prisøkninger den siste tiden fra Paramount+ og Disney+, har HBO Max kunngjort at også de har til hensikt å heve prisene. Månedsprisen for abonnementet med reklame vil øke fra €4,99 til €5,49, standardabonnementet vil øke fra €9,99 til €10,99, og for de som har premiumversjonen vil prisen gå fra €13,99 til €15,99.

Det skal riktignok sies at HBO Max ikke har økt prisene like ofte eller like mye som konkurrentene, men hva betyr dette for deg? Har du like mange strømmetjenester som før, og hva er din toleranse for hvor mye et abonnement kan koste?