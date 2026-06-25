HBO Max bestiller et nytt eventyr i landet Ooo i Adventure Time: Bubblegum & Marceline

Det ser ut til at moroa virkelig aldri tar slutt med «Adventure Time», ettersom HBO Max har bestilt enda en spin-off av den populære animerte serien, denne gangen med fokus på to av de mest fremtredende kvinnelige karakterene fra den opprinnelige serien. « Adventure Time: Bubblegum & Marceline » vil, ikke overraskende, fokusere på prinsesse Bubblegum fra Candy Kingdom og vampyren Marceline.

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Ifølge Variety vil historien fortsette i samme ånd som «Fiona & Cake», en annen spin-off av «Adventure Time». Her vil serieveteranen Adam Muto være tilbake som showrunner og utøvende produsent for « Adventure Time: Bubblegum & Marceline ».

Ifølge den offisielle beskrivelsen handler serien om «Prinsesse Bubblegum og vampyrdronningen Marceline som reiser gjennom de fjerneste delene av Ooo, hvor de møter kjente ansikter og nye farer.» I skrivende stund har det gått to måneder siden serien fikk grønt lys, og Muto og teamet hans er derfor opptatt med å skrive den første sesongen. Det forventes at Hynden Walch og Olivia Olson, skuespillerne som spilte prinsesse Bubblegum og Marceline, vil gjenta rollene sine, men bortsett fra det mangler vi mer konkrete opplysninger om rollebesetningen.