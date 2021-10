HBO Max er nå i Norge med fantastisk tilbud

HQ

Som vi allerede visste overtar HBO Max for HBO Nordic her til lands den 26. oktober, og om du ikke har sjekket kalenderen er den dagen her. Gledelig nok har Warner og HBO noen ekstra hyggelige overraskelser til oss også.

For å feire lanseringen vil nemlig alle som ikke er medlemmer fra før kunne skaffe seg HBO Max via den offisielle internettsiden, PlayStation, Xbox, LG eller Google Play Store på Android-enheter, foren månedspris på kun 44,50 kroner i stedet for de ordinære 89 kronene. Dette vil forbli månedsprisen så lenge abonnementet ditt fortsetter å gå, så det er bare å gripe muligheten før den 30. november.

Dere som går over fra HBO Nordic vil kunne utnytte et annet tilbud som gir 12 måneder for prisen av 8, noe som tilsvarer en pris på 58 kroner i måneden. Ganske godt det også da selv om det i nærmest kjent stil er litt kjipt å allerede være medlem når slike starttilbud kommer.

Personlig vil jeg egentlig råde deg til å utnytte tilbudet allerede nå siden Dune og The Suicide Squad blir tilgjengelig på streamingtjenesten på henholdsvis 1. og 3. november. Deretter kommer jo blant annet The Matrix Resurrections og Peacemaker kort tid etter, så det er både "gamle" perler og nye ting å glede seg til fremover.

Kommer du til å gå for HBO Max?