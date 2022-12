HBO Max hyper opp 2023 med Succession, The Last of Us og mer

HQ

På mandag bestemte Disney+ seg for å rette fokuset mot neste år ved å gi oss en trailer som viste frem noen av de mest spennende filmene og seriene som kommer til streamingtjenesten i 2023, og nå er det en annen gigant sin tur.

Warner Bros. Discovery har nå gitt oss sin trailer som fremhever at lovende ting som The Last of Us, White House Plumbers, True Detective: Night Country, The Idol, Velma, Warrior, fjerde sesong av Succession, andre sesong av Perry Mason, andre sesong av The Gilded Age, andre sesong av And Just Like That...og mer kommer til HBO Max i 2023, og uten å si mer er det bare å glede seg selv om noen gamle favoritter altså fjernes.