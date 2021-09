HBO Max kommer til Norge i oktober

HQ

Mange film- og serie-elskere ble stadig mer irritert over at HBO Nordic ofte bare var småtteri i forhold til hva vår venner i det store utland fikk på HBO Max, så gleden var stor da Warner Bros. i forrige uke fortalt at sistnevnte skal komme til Norge en gang "i høst". Jeg aner ikke hvorfor de bestemte seg for å fortelle det, for allerede nå vet vi akkurat når.

Warner Bros. skriver i en pressemelding at HBO Max blir tilgjengelig i Norge den 26. oktober, og har i samme slengen gitt oss en trailer som ramser opp mange av godbitene på tjenesten for å feire anledningen.