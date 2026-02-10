HBO Max lanseres endelig i Storbritannia og Irland i mars

HQ

Med tanke på den kommende TV-serien om Harry Potter, som blir sett på som en streamingbegivenhet uten sidestykke, og med tanke på hvor mange briter som er enorme fans av alt som har med trollmannsverdenen å gjøre, er det virkelig ikke en stor overraskelse at HBO Max endelig har fått orden på sakene sine og er klare til å lansere streamingplattformen i Storbritannia og Irland.

Planlagt så snart som 26. mars, dette vil være datoen da den ellers veldig allment tilgjengelige tjenesten vil debutere i Storbritannia og Irland, og deretter bli stedet å hengi seg til og finne alle prosjektene i Game of Thrones-verdenen, DC Universe, Warner Bros. portefølje, og mer.

Tjenesten vil debutere og tilby fire unike abonnementer å velge mellom, der det billigste er Basic med annonser for £ 4,99 i måneden. Dette vil deretter bli styrket av Standard med annonser for £ 5.99 i måneden, Standard for £ 9.99 i måneden, og til slutt Premium for £ 14.99 i måneden. Når det gjelder hva som endres mellom hver plan, kan du se denne informasjonen nedenfor.

Grunnleggende med annonser (£ 4.99 / måned): Strøm på 2 enheter i Full HD:



Alle de beste HBO Max-seriene og -filmene, unntatt filmer som først strømmes på tjenesten etter kinopremieren.



Standard med annonser (£ 5,99/måned): Strøm på 2 enheter i Full HD, med 30 nedlastinger:



Alle de beste HBO Max-seriene og -filmene, inkludert filmer som først strømmes på tjenesten etter kinopremieren.



Standard (£9,99/måned): Strøm på 2 enheter i Full HD, med 30 nedlastinger:



Alle de beste HBO Max-seriene og -filmene uten reklame,4 inkludert filmer som først strømmes på tjenesten etter at de har hatt kinopremiere.



Premium (£ 14,99/måned): Strøm på 4 enheter i 4K Ultra HD med Dolby Atmos (der det er tilgjengelig) og 100 nedlastinger:



Den ultimate HBO Max-opplevelsen med alle de beste HBO Max-programmene og -filmene uten reklame,4 inkludert filmer som strømmes på tjenesten for første gang etter kinopremieren.



Det bør også nevnes at HBO Max vil bli hjemmet til TNT Sports i Storbritannia, og dermed flyttes fra Discovery+. Dette betyr at hvis du vil se FA-cupen og europeisk fotball, MotoGP, LIV Golf og en rekke andre idretter, må du gjøre det via HBO Max-plattformen i stedet. Den gode nyheten er at abonnementsprisen ikke endres for TNT Sports, og hvis du allerede er abonnent, trenger du ikke å gjøre noe, ettersom din nåværende påloggingsinformasjon vil overføres til HBO Max.

Kommer du til å skaffe deg et HBO Max-abonnement, eller var du fornøyd med tjenestene som allerede var tilgjengelige i Storbritannia og Irland?