HBO Max lanseres i Norge i høst

Det var til å begynne med planer om å lansere HBO Max utenfor USA og Canada senere i 2021, men ettersom HBO ikke hadde gitt noe særlig lyd fra seg tenkte vi at denne lanseringen ville bli utsatt. Det er den også - andre steder, men her til lands ser det ut til at tjenesten ankommer innen året er omme.

Det er blitt bekreftet via Variety at HBO Max kommer til Norden og Spania i høst, altså Norge, Sverige, Danmark og Finland. Disse er de eneste landene som får en lansering i 2021, mens resten av Europa må vente til 2022.

"Europe is a huge priority for us. We now have the U.S. and Latin America under our belt, we feel very good about those successes there and the growth that we're seeing. Europe is a complicated market, but it's an exciting one," sier Priya Dogra, WarnerMedia Europe-presidenten.

HBO Max vil i løpet av høsten by på mer Doom Patrol, kinofilmene Dune, Malignant og The Matrix Resurrections og masse, masse mer.