HBO Max presenterer den første offisielle teaseren til «Harry Potter og de vises stein», som har premiere til jul

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Vi har ventet lenge på dette, Potterheads, men nå er det endelig her. Etter mange års forberedelser er serien, som er basert direkte på J.K. Rowlings Harry Potter-romaner, rett rundt hjørnet. Forventningene er skyhøye, og nå har HBO Max valgt å markere starten på skoleåret (også på Hogwarts) med den første offisielle teaseren for «Harry Potter»-serien, hvis første sesong har fått tittelen «Harry Potter og de vises stein» – akkurat som den første boka i serien.

I teaseren har vi ikke bare fått se de tre unge trollmennene som står i sentrum av historien – Harry (Dominic McLaughlin), Ron (Alastair Stout) og Hermione (Arabella Stanton) – men også kulissene til Storsalen på Hogwarts, klasserommet for urtemedisin (der de lærer å utvinne mandragorarot), den gåtefulle trolldrikk-læreren Severus Snape (Paapa Essiedu) og en Quidditch-kamp på skoleområdet.

Alt oser av optimisme og livskraft, vel vitende om at selv om dette er en historie som allerede er fortalt på skjermen, har den aldri før blitt fortalt så detaljert eller i så stor utstrekning, ettersom hver sesong forventes å dekke hver eneste av de syv bøkene i serien. Uten videre om og men: nyt traileren, og se frem til 1. juledag 2026, for da har serien « Harry Potter TV premiere på HBO Max.