HBO Max ser tilbake på historien om Easy Company i * Band of Brothers*, 25 år etter seriens premiere

Serien « Band of Brothers, en samproduksjon mellom Tom Hanks og Steven Spielberg etter den omstridte lanseringen av «Saving Private Ryan» (som ble sensurert i amerikanske kinoer), ble faktisk den dyreste TV-produksjonen til da, men den var også en av de mest anerkjente og elskede seriene i historien, selv den dag i dag.

Historien, basert på romanen med samme navn, følger den sanne historien om Kompani E i 501. luftbårne divisjon, enheten som led de største tapene på den europeiske fronten gjennom hele andre verdenskrig. Disse mennene ble sluppet ned over Normandie før D-dag-landingene og kjempet i alle de store felttogene helt frem til erobringen av Ørneredet og Tysklands kapitulasjon. Heldigvis for dem kapitulerte Japan før de ble utplassert til Stillehavet, men da hadde allerede det store flertallet av de opprinnelige medlemmene blitt drept i kamp.

Det er den typen virkelige bragder som tar pusten fra deg bare ved å innse at det var en sann historie, og HBO gikk langt for å sikre at den ble fremstilt som sådan. Så mye at den nå, 25 år etter premieren, er tilbake for å hedre den historien (den virkelige) i form av en dokumentar kalt * Band of Brothers: Legacy*, men denne gangen gjennom ordene til skuespillerne som spilte disse soldatene. Respekt og ansvarsfølelse de viste – og fortsatt viser – vitner om hva * Band of Brothers * virkelig betydde.

Dokumentaren har premiere på HBO Max 9. september, nøyaktig 25 år etter at den opprinnelige serien hadde premiere. Ta en titt på traileren nedenfor. Skal du se den?