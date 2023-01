HBO Max viser The Last of Us, John Wick og alt annet som kommer i januar

HQ

Mens de fleste selvsagt tar fri den første dagen av året, og da spesielt siden det er en søndag, griper streamingtjenestene muligheten til å minne oss på hva de skal underholde oss med i starten av 2023. Tidligere i kveld fikk vi en trailer som viste hva Disney+ skal by på de neste fire ukene, og nå er det Warner Bros. Discovery sin tur.

De har nemlig også gitt oss en ny trailer, og denne er åpenbart for hva vi kan se på HBO Max i januar. Her er det selvsagt The Last of Us og John Wick som blir høydepunktene for min del, men vi skal ikke kimse av Velma, Jason Momoas The Climb, siste del av Gossip Girl sesong to, The Menu eller Ghostbusters heller.