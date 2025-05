HBO-sjef forsikrer: Harry Potter-serien vil styre unna Rowlings syn på transseksuelle

HQ

Til tross for at J.K. Rowling er utøvende produsent og involvert i mange detaljer i den nye Harry Potter-serien, vil hennes politiske synspunkter og meninger ikke påvirke seriens innhold. Dette ble garantert av HBO-sjef Casey Bloys, som nylig presiserte at alle som ønsker å debattere Rowling, bør gjøre det på sosiale medier.

I et intervju med podcasten The Town with Matthew Belloni gjorde Bloys det klart at selv om Rowling er involvert som utøvende produsent, vil ikke hennes personlige syn på transkjønnede påvirke serien. Han understreket at HBO har hatt et langvarig forhold til Rowling, og at beslutningen om å jobbe med henne ikke er ny.

"Beslutningen om å samarbeide med J.K. Rowling er ikke ny for oss. Vi har vært i bransjen i 25 år."

Bloys la også til at Rowling ikke bruker sin posisjon til å fremme politiske agendaer eller personlige meninger.

"Rowling bruker ikke sin innflytelse på HBOs Harry Potter-serie til å tilføre den noen av sine egne, velkjente meninger om transkjønnede. Det er ganske klart at det er hennes personlige, politiske synspunkter. Hun har rett til å ha dem. Harry Potter blir ikke i hemmelighet tilført noe som helst."

Noen av skuespillerne er allerede avslørt, deriblant John Lithgow som Albus Humlesnurr, Janet McTeer som Minerva McGonagall, Paapa Essiedu som Severus Snape og Nick Frost som Rubeus Gygrid. Spesielt Lithgow og Essiedu har skapt en del oppstyr - av forskjellige grunner.

Harry Potter-serien forventes å ha premiere en gang neste år. Nå gjenstår det bare å finne ut hvem som får rollene som Harry, Ron og Hermine.

Ser du frem til den nye Harry Potter-serien? Og hadde du foretrukket at Rowling hadde hatt mer kreativ innflytelse på den?