HBO slipper første titt på Harry Potter-serien - teasertrailer forventes i morgen

HQ

HBO har nå sluppet det aller første bildet fra den kommende filmatiseringen av Harry Potter, og det føles virkelig litt magisk. Som om ikke det var nok, er det klare hint om at vi vil få se en teaser-trailer i morgen - en nyhet som bør få de fleste Potter-fans til å hoppe av glede.

Bildet som ble sluppet i dag gir oss en liten smakebit av Harry, nå spilt av Dominic McLaughlin, i fullt Griffing-utstyr på vei til Quidditch-banen. Serien lover som kjent å være betydelig mer trofast mot bøkene, med én sesong per bok, og rollebesetningen består av flere store navn - blant annet John Lithgow og Nick Frost, som går inn i rollene som henholdsvis Humlesnurr og Gygrid.

Hold øynene åpne i morgen, for forhåpentligvis vil dette vise seg å være virkelig fortryllende.