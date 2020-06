HBOs The Last of Us-serie får Breaking Bad- og Chernobyl-regissør

Du ser på Annonser

Da HBO og Sony kunngjorde at de har slått seg sammen for å lage en TV-serie basert på The Last of Us fikk mange store forhåpninger siden historien vil skrives av Naughty Dogs Neil Druckmann og Chernobyl-forfatteren Craig Mazin. Et godt manus er uansett ikke nok. Man trenger også en god regissør, og den første episoden virker å være i trygge hender.

I et intervju med Discussing Film kan svenske Johan Renck, som blant annet regiserte hele Chernobyl og tre Breaking Bad-episoder, at han i alle fall skal regisere pilot-episoden av The Last of Us.

Dessverre kan han ikke si stort mer enn det siden prosjektet fortsatt er i en såpass tidlig fase, men med den CVen skal det bli interessant å se resultatet.

Hva synes du om valget? Har du noen andre alternativer?