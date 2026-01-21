HDMI 2.2 kommer til å maksimere den visuelle opplevelsen i spill

HQ

Du ser kanskje ikke på HDMI-kabelen som en viktig del av spillopplevelsen din. Den kobler tross alt bare konsollen til TV-en, ikke sant? Feil! HDMI er en viktig del av det å sørge for at TV-en eller spillskjermen din får mest mulig ut av konsollens eller PC-ens kraft, slik at du får den bildekvaliteten du fortjener. Dette ser bare ut til å bli bedre med HDMI 2.2-innovasjonen, som vi sjekket ut på CES.

Vi ble guidet rundt på standen av HDMIs VP for markedsføring og drift, Brad Bramy, og fikk høre alt om hvordan HDMI 2.2 kan komme til å forandre den visuelle opplevelsen. "HDMI 2.2 bygger på de tidligere spesifikasjonene. Det er det vi kaller neste generasjons HDMI-teknologi, og den støtter en båndbredde på opptil 96 gigabit per sekund," sa han.

"Så utover 48 gigabyte, hva støtter det? Mer oppslukende spilling, raskere kort," fortsatte Bramy. "Brikkeprodusentene jobber allerede med å få høyere hastigheter ut på markedet. Og det er ikke bare 96. Det er alt over dagens 48. En ting som de har i HDMI 2.2-spesifikasjonen, er at hvis du vil si at du er et HDMI 2.2-produkt og støtter den høyere båndbredden, er det ikke bare 96, men du må støtte 64 eller 80 eller 96. Så bare flere muligheter, mer fordypning."

Ultra 96 HDMI-kabelen skal etter planen lanseres i første kvartal 2026, og selv om det kan ta litt tid før produsentene kommer i gang med kabelens funksjoner, ser det ut til at vi snart kan oppleve et nytt nivå av visuell fordypning. Se flere detaljer om HDMI 2.2 nedenfor: