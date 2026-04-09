he First Berserker: Khazan-utvikleren har i stor grad blitt oppløst

For nøyaktig ett år siden ble The First Berserker: Khazan lansert. Det koreanske actioneventyrspillet var omgitt av en viss hype i forkant av lanseringen, men blandede anmeldelser hindret det i å bli en hit. Og nå rapporterer Yonhap News at dette får konsekvenser.

En stor del av teamet hos utvikleren Neople, som til nå har bestått av rundt 100 personer, har nå blitt overført til en ressursgruppe kalt Team R. Neople vil fortsette å eksistere som studio, men det er trolig slutt på fremtidig støtte til The First Berserker: Khazan.

