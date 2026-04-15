He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction forsinket til senere i sommer

Planen var at vi skulle returnere til Eternia i slutten av denne måneden for nok en gang å gi Skeletor og hans håndlangere den julingen de fortjener i He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. Men ... det kommer ikke til å skje.

Via Instagram har utvikleren Bitmap Bureau og utgiveren Limited Run Games kunngjort at spillet blir forsinket til en gang i sommer, og skriver :

"Vi nærmer oss slutten av utviklingen for He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. For å sikre at denne utgivelsen vil begeistre og utfordre fans på tvers av alle generasjoner, er det nødvendig med ekstra tid til utvikling. Vi kan forsikre deg om at du snart kommer til å reise gjennom Eternia som He-Man, Teela, Man-At-Arms og She-Ra i full arkadeprakt!

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction kommer ut digitalt denne sommeren på Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S og PC."

De sier spesifikt at de vil bruke denne "ekstra tiden til å finpusse spillet og levere en opplevelse som er fansen verdig", noe som selvfølgelig høres flott ut. Dette betyr sannsynligvis også at utgivelsen vil komme nærmere den kommende Masters of the Universe-filmen, som har premiere 5. juni, noe som forhåpentligvis skaper en fin synergi, selv om det mest virker som en lykkelig tilfeldighet (ikke sant?).

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction er et klassisk beat 'em up-spill i pikselkunst for opptil to spillere, som kan spille som He-Man, Man-At-Arms, Teela og She-Ra (som imidlertid må låses opp først). Spillet har tolv baner basert på ikoniske settinger fra TV-serien He-Man and the Masters of the Universe, i tillegg til en fargerik gjeng med fiender som du kan banke opp.

Som nevnt er spillet satt til å bli utgitt i sommer, og vi vil oppdatere deg når vi har en spesifikk dato.