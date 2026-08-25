He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction utsatt til 2027

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Vi er sikkert ikke de eneste som har gledet oss til sommerens hotteste beat 'em up-spill, He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. Men etter hvert som dagene har gått uten at det er blitt fastsatt en utgivelsesdato, har det begynt å virke stadig mer usannsynlig at det skulle bli utgitt som planlagt.

Under gårsdagens Pixel Arcadia Showcase ble det de fleste antakelig allerede hadde mistenkt, bekreftet: spillet er utsatt, og det ganske betydelig. I stedet for å bli utgitt sommeren 2026, er det nå satt til «tidlig i 2027».

Med tanke på at filmen «Masters of the Universe» for tiden er en stor suksess på Amazon Prime Video (og har vært det helt siden den kom ut), er det selvsagt skuffende for utvikleren Bitmap Bureau og utgiveren Limited Run Games å ikke kunne dra nytte av denne synergien. På den annen side debuterte He-Man i 1981, og hvis han og sitt magiske sverd har klart å overleve i all denne tiden, bør en forsinkelse på seks måneder være helt overkommelig.