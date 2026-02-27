He-Man and the Masters of the Universe lanseres i slutten av april

HQ

Vi kan se frem til to spennende Masters of the Universe-satsinger i år. For det første er det filmen Masters of the Universe, som har premiere i juni, og for det andre er det spillet He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. Sistnevnte er et beat 'em up-spill i samme stil som Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Som vanlig i denne sjangeren tilbyr det også co-op for to spillere, som kan innta rollene som He-Man, Man-At-Arm og Teela - og ryktene sier at She-Ra vil bli spillbar når du har fullført eventyret. Det har en umiskjennelig retrofølelse, som minner om gamle pikselklassikere fra 16-bits-æraen, noe som selvfølgelig passer et 80-tallsfenomen som He-Man, og i løpet av natten har det blitt sluppet en ny trailer som endelig bekrefter når det skal ha premiere.

Det viser seg at He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction slippes på PC, PlayStation 5, Switch og Xbox Series S/X den 28. april. Ta en titt på traileren nedenfor, og du finner det offisielle sammendraget under videoen.

"Massive bosskamper, en stor rollebesetning av kjente figurer og steder, magiske angrep og POWER! Slå deg sammen med en venn og ta deg an Skeletors onde hær over hele Eternia i denne ultimate arkadespillet, en kamp som Masters of the Universe alltid har fortjent!"