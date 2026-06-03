He-Man er i ferd med å bli med Fortnite

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Hva ville du ha sagt hvis vi hadde stilt deg dette spørsmålet? "Tror du at figurer fra Masters of the Universe vil dukke opp i Fortnite?" - vi antar at du ville ha svart noe sånt som: "Selvfølgelig, har ikke det allerede blitt annonsert?"

Det hadde det faktisk ikke, selv om vi alle sikkert skjønte at det bare var et spørsmål om tid, siden det er en naturlov at alt popkulturelt finner veien til Fortnite før eller senere. Når det er sagt, er det bekreftet nå. En kort teaser på Instagram avslører at Masters of the Universe faktisk kommer til Fortnite.

Ingen spesifikk dato er bekreftet ennå, men vi får en rask titt på karakteren He-Man, som ligner på sin animerte motpart fra 80-tallet, komplett med cel-shading. Vi mistenker at han får selskap av andre, og vi kommer tilbake med flere detaljer så snart vi vet dem.