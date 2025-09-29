He-Man må finne en Preterniansk kraft i en ny Masters of the Universe-tegneserie

HQ

He-Man og Masters of the Universe -serien har for det meste blitt båret av Kevin Smith, som har levert alle slags morsomme animerte prosjekter for Netflix. I fremtiden vil dette utvides med en live-action-film fra Amazon MGM Studios, og i nåtiden, ja, nåtiden vil se He-Man se ut til å erobre tegneserieverdenen.

En ny serie har debutert under navnet He-Man and the Masters of the Universe #1: The Sword of Flaws Part 1, og det er begynnelsen på en serie i fire deler der He-Man og resten av Eternias helter går sammen i et forsøk på å finne en Preternian kraft for å hindre Skeletor i å få tak i kraften og til slutt også redde landet.

I sammendraget for tegneserien heter det videre "En legion av heroiske krigere beskytter det magiske riket Eternia. De ledes av Teela: kaptein for den kongelige garde, Man-At-Arms: våpenmester og kampinstruktør, og den mektige og heroiske He-Man. Disse heltene, kjent som Universets mestere, holder trusler som den onde Skeletor og hans undersåtter i sjakk. Men når en eldgammel og ond artefakt graves opp fra dypet, må Universets mestere gjennomsøke landet på jakt etter denne preternerske kraften ... eller risikere at den faller i hendene på deres største fiender."

Tegneserien er skrevet av Tim Seeley og illustrert av Freddie E. Williams II, med Dark Horse Comics som utgiver. Det første nummeret er ute nå, og vi forventer at de resterende tre numrene i serien, som er "fast forankret i den klassiske Masters of the Universe-verdenen", kommer senere i år og i 2026.

Dette er en annonse: