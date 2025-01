He-Mans opprinnelige stemmeskuespiller har gått bort

HQ

Hvis du vokste opp på 80-tallet, husker du sikkert He-Man and the Masters of the Universe, en TV-serie der helten He-Man kjempet mot den onde Skeletor, som i hver episode fant på nye skumle ting å gjøre på planeten Eternia.

Serien var basert på Mattels leker, og den var enormt populær og hadde et stort persongalleri, ettersom Mattel ønsket å selge leker. Den var imidlertid rimelig godt produsert og faktisk ganske godt laget sammenlignet med mye annet fra samme tid. Serien har blitt gjenopplivet og rebootet flere ganger, og He-Man har blitt spilt av mange, ikke minst Dolph Lundgren i en live action-film.

Men den første som spilte ham var John Erwin, som for alltid formet hvordan en He-Man skulle høres ut (og som også ga stemme til mange andre karakterer i andre franchiser). Nå melder Deadline at han dessverre gikk bort i slutten av desember. Erwin ble 88 år gammel og døde av naturlige årsaker i sitt hjem i California.

Skuespillerinnen Melendy Britt, som spilte He-Mans søster She-Ra, kommenterte hans bortgang via PR-firmaet Celebworx i et minneord hun kalte Letter to My Brother, og skrev blant annet :

"Bortsett fra å være venner i det virkelige liv, hadde vi i 40 år vært et team. Vi var He Man og She Ra. Det er en enorm sorg at "broren min" går bort, selv om jeg vet at livet ikke er uendelig. Jeg gråter fordi John var en så spesiell, stille mann, og vi hadde et helt spesielt forhold til hverandre i rollene som tvillingbror og -søster."

Vi vil takke ham for alle de gode minnene, og He-Man vil selvfølgelig leve videre takket være Erwins fenomenale og ikoniske opptreden.