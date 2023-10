Head-to-Head: Slashers vs. overnaturlige skrekkfilmer

HQ

Nå som årets mest uhyggelige årstid igjen er her, har vi i Gamereactor UK nok en gang slått hodene sammen, og denne gangen om skrekkfilmsjangeren. På den ene siden er Alex overbevist om at slashers er kongen av skrekk, mens Ben i stedet hevder at kronen sitter solid på hodet til det overnaturlige. Så i denne Head-to-Head kommer vi til å sette det virkelige opp mot det surrealistiske, mordere mot skapninger, monstre mot mennesker.

Ben - Det overnaturlige har kronen på verket

For meg er det ingen diskusjon. Overnaturlig skrekk troner på toppen av skrekksjangeren. Historien har lenge lært oss at det ikke finnes noe mer foruroligende enn noe vi ikke kan forklare, og det er nettopp det som har gjort og vil fortsette å gjøre overnaturlige skrekkfilmer så spesielle.

Fra paranormale historier som utforsker besettelse og hvordan spøkelser, demoner og gjenferd plager de levende, til monstre som vampyrer og varulver som jakter på mennesker. Skrekk er på sitt beste når du føler deg usikker og utsatt. Ta for eksempel The Exorcist, The Blair Witch Project, It, og utallige andre. Alle disse filmene bruker det overnaturlige til å skremme vettet av seeren, og det sier seg selv at de skiller seg ut med sin skrekkfaktor og sitt unike premiss.

Dette er en annonse:

Og disse geniale overnaturlige prosjektene banet vei for moderne filmer og serier som den dag i dag skiller seg ut med sin urovekkende natur. The Nun, The Conjuring Universe, Paranormal Activity, til og med dokumentarer som tar sikte på å bruke "ekte" lydopptak for å skape skremmende innhold, som den kommende The Enfield Poltergeist, finnes det et bredt spekter av paranormale skrekkprosjekter, hvorav de fleste er så skremmende at mange ønsker å unngå trailerne helt.

I tillegg kommer Nosferatu, Dracula, , Interview with a Vampire, An American Werewolf in London, Frankenstein, og så videre, som alle tilfører monsterområdet dybde og muligheter, og som også banet vei for de mer actionfylte skrekkthrillerne som ble utrolig populære på 2000-tallet og fremover. Selv om få vil se på filmer som Van Helsing og Abraham Lincoln Vampire Hunter som skrekkfilmer, er det ikke til å nekte for at de tar opp i seg temaet om at overnaturlige monstre er skremmende og fryktede skapninger, og ikke tenåringshjerter som Twilight prøver å fremstille dem som.

Dette er en annonse:

Poenget er at selv om slasher-subsjangeren har sine øyeblikk, er det det overnaturlige området som har hatt den største og mest skremmende effekten og overlevd tidens tann på en mer overbevisende måte. Freddy Krueger, Michael Myers, Leatherface og de andre slasher-ikonene regjerte kanskje 80- og 90-tallet, men det er demoner, spøkelser og monstre som er tilbake på toppen og sitter på tronen i den moderne skrekkens æra.

Alex - Slashers er kongen

Det uhyggelige, det rare og det underlige kan skape øyeblikk av skrekk, ja. Spøkelser, gjenferd og andre ting som skjer om natten, kan gi deg spenning når du går på kino, og gjennom hele menneskehetens historie har vi brukt skapninger for å skremme barn til å oppføre seg ordentlig. Selv om paranormal aktivitet garantert gir oss frykt for det ukjente, er det mest skremmende vi kan oppleve og se i skrekk og gru det som er menneskeskapt. Ingenting er så skremmende som de umenneskelige handlingene et menneske kan utføre.

Det som skiller en vanlig slasher fra en overnaturlig skrekkfilm, er at dette virkelig kan skje med deg. Du kan ha den sommeren du drømte om på high school, når en stor, ustoppelig machete-svingende fyr plutselig bestemmer seg for at du er den neste på hans hodekappende liste. Det blander frykten for det ukjente med det kjente, for vi vet alle hva mennesker er, men de færreste av oss kan virkelig forstå noe så umenneskelig som Ghostface. Noen som er så kalde og blottet for alt vi kjenner igjen i oss selv at de er like skremmende som et hvilket som helst spøkelse, men i slasherens tilfelle eksisterer skurken ikke bare i vår fantasi.

Fascinasjonen for slashere strekker seg, tror jeg, til vår besettelse av true crime. Vi både elsker og hater å se de forferdelige endene mennesker virkelig har møtt, og derfor tror jeg at slasherfilmen tilfører et ekstra lag med "realisme" som gjør at vi ikke bare kan forestille oss "hva om"-scenarier som dreier seg om det overnaturlige. Vi trenger ikke å lure på hvordan livet ville vært hvis en knivsvingende galning vandret rundt i den lokale byen, det er bare en fredagskveld der jeg kommer fra.

I likhet med den overnaturlige buffeen, der du kan få alt fra helt vanlige spøkelser til en utmerket skrekkfilm som The Thing, synes jeg også at slashere er ganske gode til å krydre det hele. Du har klassikere som Scream-franchisen, men du har også rarere filmer som Midsommar (en kontroversiell "slasher", men jeg synes den passer med tanke på mangelen på overnaturlige elementer). Det finnes til og med gode parodier på slashere som kan være veldig morsomme selv om de ikke er skremmende. Sjangeren er tross alt kjent for sine troper. Skrikende jenter, nærbilder av kniver rett før de stuper inn i brystet på noen, alt sammen. Alt sammen er med på å gjøre slashere til en spennende opplevelse, selv om de ikke alltid er så skremmende som de kunne vært.

Slashers kombinerer det som gjør Hollywood-skrekk bra. Det er mange sjanser for gode skremsler med den ekte skrekken som realismen skaper, men de tar ikke alltid sikte på å etterlate deg rystet. Som underholdningsfilm faller de sjelden igjennom, og er en tidløs pil i skrekkens kogger.