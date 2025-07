HQ

Noe av det som gjorde 80-tallet til en så episk periode for filmskaping var at filmer kunne være ren og skjær dum moro og lykkes. I dag er det ofte en oppfatning om at en film må være mer, ha et ærlig og tydelig budskap og ellers være en kunstnerisk bragd. Det er på grunn av dette at vi ikke ser så mange gode, dumme og enkle actionfilmer, men det har heldigvis ikke hindret Amazon MGM Studios fra å lage Heads of State.

Denne filmen er selve symbolet på dum og tåpelig action. Jeg vil aldri gå så langt eller være så dristig som å si at denne vil stå i stil med moderne actionteltpoler som Mission: Impossible og Dune, men den lykkes på steder der disse eposene ikke gjør det, nemlig i det faktum at den krever en begrenset mengde av din tid og ikke utgir seg for å være noe annet enn dum og underholdende action.

Idén er at Idris Elba og John Cena spiller henholdsvis Storbritannias statsminister og USAs president, to personer som ikke ser hverandre i øynene. Cenas president er en tidligere filmstjerne, en veritabel Johnny Cage, mens Elba er en mer troverdig og erfaren politiker, og disse to polariserende personene tvinges til å samarbeide til tross for sine ulikheter etter at de blir utsatt for et attentat av internasjonale terrorister. Den egentlige motivasjonen avsløres aldri helt før i siste akt, men la oss bare si at noen forsøker å myrde paret ved å skyte ned Air Force One, for å bruke dem som martyrer og en grunn til å felle NATO.

Det er et plot som er så satirisk og samtidig noenlunde troverdig som man kan få det i dag. Det er et tåpelig og veldig direkte blikk på moderne geopolitikk, som ikke krever mye ettertanke, men som gir deg akkurat nok dybde til å forstå de viktige bevegelige delene. Det er den perfekte underbygningen for actioninnslagene som dreier seg om den ledende duoen som tar seg fra fiendtlig innstilt hviterussisk territorium til det kommende NATO-møtet, alt i et forsøk på å stoppe den store arkitektens endelige plan.

I tillegg kommer Priyanka Chopra Jonas' dyktige MI6-agent, Jack Quaids gale CIA-agent og Paddy Considines russiske våpenhandler, personer som gir handlingen litt mer variasjon og lar handlingen fortsette å blomstre og stå i sentrum.

Og apropos action, så er det kanskje her Heads of State trives aller best, med iøynefallende og minneverdige sekvenser som, selv om de knapt er troverdige, er morsomme og fornøyelige å konsumere. De minner litt om actionscenene i en Michael Bay-film, der de neppe er like finkoreograferte som i en John Wick -film, og heller ikke like spektakulære som Mission: Impossible, men de holder deg engasjert og gjør at du gleder deg til neste eksplosive øyeblikk.

La oss heller ikke glemme humoren. Actionfilmer har en tendens til å bli bitt av Marvel komediestilen som undergraver følelsene i en film, men Heads of State klarer å overvinne dette for det meste ved å ha en svært karismatisk hovedrolleinnehaverduo som fungerer uanstrengt sammen. Kameratskapet og måten Elba og Cena hoppet mot hverandre på i The Suicide Squad er beholdt her, og leverer øyeblikk som er morsomme, vittige og morsomme - noe som spesielt matches av Quaids korte opptreden.

Dialogen og humoren kan riktignok være litt teit, og man kan hevde at tempoet kanskje er en smule for høyt, da det føles som om filmen til tider går i et halsbrekkende tempo som gir lite rom for ærlige følelser å blomstre. Men når det er sagt, så passer den til temaet og til regningen, og bruken av kreativ klipping, kameravinkler og filmteknikk gjør at Heads of State hele tiden holder på oppmerksomheten, selv om Paddy Considines russiske aksent gjør at man får lyst til å trykke på mute-knappen når han snakker...

HQ

Kort sagt, Heads of State er en overraskende underholdende og morsom actionfilm. Den tar aldri mål av seg eller prøver å være noe mer enn en tåpelig og tåpelig eksplosiv lek, men det er også det som gjør den så morsom å følge med på i to timer. Den er et perfekt eksempel på dum action gjort godt, og hvis du er ute etter noe å se i helgen, er dette absolutt en fornøyelig måte å tilbringe to timer på.