Head-to-Head: AI i underholdningsbransjen

Kunstig intelligens er et hett tema om dagen. På noen områder og i noen bransjer er det klare fordeler ved å ta i bruk kunstig intelligens, mens det på andre områder blir stadig mer problematisk. For underholdningsbransjen er kunstig intelligens litt av en blandet affære. Film- og TV-verdenen blir for tiden rystet av streiker som følge av at kunstig intelligens tar over menneskenes jobber og ansvarsområder, og det er ingen tvil om at spill- og musikkbransjen står for tur til å merke effekten av kunstig intelligens og hva den kan gjøre. Derfor har Gamereactor UKs Alex og Ben bestemt seg for å diskutere AIs plass i underholdningsbransjen.

For - Ben

La meg avklare én ting med en gang. Jeg er ikke tilhenger av at kunstig intelligens skal ta jobben til manusforfattere og animatører, eller til og med bruke sin enorme kraft til å generere og bruke en skuespillers utseende uten deres tillatelse. Absolutt ikke. Det jeg er for, er å bruke kunstig intelligens til å styrke og forbedre den menneskelige praksisen som vi alle er så godt kjent med.

Etter hvert som underholdningsbransjen vokser og ekspanderer, øker forventningene til produksjonen. Uansett om det er Paramount, Disney, Sony, Warner Bros. eller en annen produksjonsgigant, ønsker de å produsere mer film og TV med samme høye kvalitet. For mennesker med menneskeliv er det rett og slett ikke plausibelt å holde tritt med denne etterspørselen og jobbe seg gjennom alle deler av produksjonsprosessen. Det beste svaret er å produsere færre filmer og TV-serier, men vi vet alle at forbrukertrendene ikke kommer til å endre seg med det første, så etterspørselen må dekkes. Her kommer kunstig intelligens inn i bildet.

Enten det dreier seg om å håndtere lokalisering av manus, lage åpningssekvenser, som i Secret Invasion, hjelpe til med det komplekse og krevende arbeidet med å inkorporere CGI i live-action, eller til og med hjelpe de talentfulle og fantastiske animatørene rundt om i verden med å oppfylle kravene fra sine produksjonsledere, er det en fordel å la AI ta seg av noen av de mer slitsomme og utmattende prosessene på jobben.

Når du for eksempel ser på en YouTube-video, er det ofte AI som genererer undertekstene. Når du snakker med en spesielt pratsom NPC i et spill, er det AI som styrer oppførselen. Har du et lydopptak av dårlig kvalitet? AI kan oppdatere og forbedre lyden. Det finnes fordeler og grunner til å bruke kunstig intelligens, og nei, det betyr ikke at vi må overlate manusskriving, musikkskaping, skuespill og så videre til et virtuelt system. Igjen, regulering er nøkkelen her.

Jeg liker også å tenke på hvor spennende verden kommer til å bli når kunstig intelligens er bedre integrert i livene våre. Se for deg et videospill der du kan ha genererte samtaler i sanntid med karakterer du møter rundt om i verden. Eller til og med en film som er mer detaljert og likevel produsert på samme tid fordi animatører og AI jobber hånd i hånd for å løse CGI-oppgavene.

Vi stoler på at AI forteller oss været, stiller alarmer, sender meldinger og ringer venner og familie, bestiller avtaler, tar notater, finner sangen vi ikke husker, og så videre. Hver gang du ber Siri eller Google om hjelp, samarbeider du med en AI, så hvorfor ikke åpne dørene for AI i underholdningsbransjen og se hvordan den kan hjelpe oss med å utvide og utvide denne fantastiske bransjen.

Mot - Alex

Slik vi har det nå, er AI som å gi et lite barn en rakettkaster. Det er ikke mye godt den lille jævelen kan gjøre med en rakettdrevet granat, men de kan forårsake mye skade. Kanskje det finnes noen gode bruksområder for kunstig intelligens der ute. Når det gjelder underholdning, ser vi allerede noen positive sider ved denne nye teknologien, men når vi ser på filmer, TV-serier og spill, er det bekymringsfullt at trenden med kunstig intelligens går mer i retning av å prøve å finne enkle, sjelløse løsninger på problemer som ikke fantes, i stedet for å forbedre noe som helst.

Skuespillere og manusforfattere streiker ikke bare i håp om å få bedre betalt, men de ønsker også en viss trygghet når trusselen om kunstig intelligens truer. Historier om bakgrunnsskuespillere som får ansikt og kropp skannet slik at bildene deres kan brukes i hundrevis av prosjekter uten lønn eller samtykke, er en skremmende realitet som bare vil vokse hvis vi lar AI fortsette i samme tempo som nå. Det er ikke teknologiens feil, men det er de som kontrollerer den, som er skyld i dette. Småbarnet med rakettkasteren.

Barnet i denne metaforen er de feite kattene i Hollywood. Strømmesjefene og de som gjerne vil tjene litt ekstra mens de sitter på pengesekken. Fremtiden kan by på skremmende utsikter, og kanskje vil det med tiden bli skapt serier som utelukkende er produsert av kunstig intelligens, men kjerneproblemet her ligger ikke i den muligheten, men i sannsynligheten for at hundrevis av mennesker ikke vil ha fått rettferdig betalt. Mennesker lager serier, filmer og spill, uansett om de en dag får hjelp av AI-prosesser eller ikke. Når de som sitter med kontrollen nekter å innse dette, blir de legitime bekymringene rundt AI mer reelle, for jo mer AI blir involvert i underholdningsbransjen, jo mindre sjanse har vi for at den lille mann kan tjene godt i Hollywood.

Selv om vi legger makten i de rette hendene og AI blir regulert, betyr ikke det at det den skaper nødvendigvis blir bra. Se bare på kaoset i åpningssekvensen i Secret Invasion, for eksempel. Jeg vet at denne teknologien og dens potensial vil bli bedre med tiden, som vi har sett med ChatGPT, Midjourney og andre AI-prospekter, men uansett hvor smarte disse maskinene blir, kan jeg ikke se for meg at de kan lage noe som virkelig kan utfordre filmkunsten. Tankeløs underholdning, javisst, men for å skape noe som virkelig snakker til kjernen av en person, noe med en egen sjel, kan man ikke stole på AI på noen måte.

Siden begynnelsen av menneskehetens historie har vi brukt historier til å videreformidle viktig informasjon, til å håndtere problemer som ligger utenfor hverdagen vår, og til å skape en måte å leve på som overskrider utløpsdatoen vår. Filmer, TV-serier og spill er bare de nyeste måtene å fortelle meningsfulle historier på, historier som får deg til å tenke på dem i dagevis, ukevis, ja til og med månedsvis. Uten å bare kopiere det som har kommet før, ser jeg ingen fremtid der en AI kan skape noe slikt. Jo da, men noen AI-prosesser i bakgrunnen, men vi vet alle at det ikke vil stoppe der. Hvis du kan betale noen en rimelig lønn for å gjøre noe for deg, eller få en AI til å gjøre det gratis, vil du som grådig leder velge det siste alternativet, selv om sluttresultatet er mye dårligere.

AI i underholdningsbransjen kan ikke eksistere uten at noen blir arbeidsledige slik det ser ut nå. Selv om teknologibrødre sier at det er fremtiden, har de ingen rett til å bestemme at en person ikke får jobbe i den rollen vedkommende har drømt om, bare fordi en maskin kan gjøre en dårligere jobb. Hvis AI var ute etter rollene som administrerende direktører, mellomledere og alle andre som tror at det er en revolusjon, kan du være sikker på at folk i disse stillingene ikke ville legge seg ned for maskinherrene sine med det første. Enten kan man avskaffe ideen om kunstig intelligens i underholdningsbransjen, eller så kan man prøve å legge den i mer betrodde hender, men det kan ikke fortsette som nå. Potensialet er ikke spennende, det er bekymringsfullt, og jeg vil heller ha mye mindre å se på, lese og leke med enn å bli pumpet full av AI-generert tull.