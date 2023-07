Head-to-Head: Barbenheimer

HQ

Vi er bortskjemte med valgmuligheter denne helgen. Akkurat nå kan du gå på kino og se enten den enormt hypede Barbie eller den svært lovende Oppenheimer. Mange av dere har sikkert tenkt å se én eller kanskje begge filmene i helgen, men hvilken bør dere se først? Ben og Alex har motstridende meninger om dette, så la oss nok en gang slå hodene sammen for å gi deg grunner til hvorfor du bør velge den ene filmen fremfor den andre.

Alex - Barbie

Når vi blir spurt om vi vil ha de gode eller de dårlige nyhetene først vil vi ofte få det verste ut av veien slik at vi kan glede oss over de gode. Mange nærmer seg Barbenheimer på denne måten, og ønsker å få det deprimerende blikket på den mest ødeleggende oppfinnelsen i menneskets historie unna først, slik at de deretter kan nyte glitteret og glamouren i sommerens virkelige filmbegivenhet. Jeg forstår det argumentet, men personlig vil jeg se Barbie først, og det synes jeg du også bør gjøre.

For det første, som vi allerede vet, er det en enorm mengde Kenergi rundt Barbie. Det er en kraft som ikke kan måles, en stemning som du enten føler eller ikke føler. Jeg tror at kenergien vi får se ved å se Barbie først, langt vil overgå depresjonen som Oppenheimer skaper. Selv om den tvinger deg til å ha en eksistensiell grubling umiddelbart etter at du har sett den, bør den rene moroa med Barbie stråle gjennom hele filmen, slik at du alltid tenker på høydepunktet i filmen du så først. Du kommer ikke til å avslutte på en trist note om du ser Oppenheimer sist, eller om du ser den først, for jeg tror Barbie kommer til å være så lys og morsom at selv tre timer med Nolans beste film ikke kan få deg ned.

Når det gjelder Oppenheimers spilletid, er det siste du ønsker å gjøre å komme til Barbie uten å føle deg klar for en morsom stund. Etter å ha sittet i kinosalen i hele tre timer kommer du sannsynligvis til å være utslitt, spesielt etter å ha sett innholdet i Oppenheimer. Etter min mening gir dette ikke Barbie en fair sjanse, for det er som å komme til en bursdagsfest etter å ha vært i bakrus i en begravelse. Barbie kommer heller ikke bare til å være morsom, og som vi vet fra Gerwigs tidligere arbeider, kan hun skape øyeblikk som virkelig berører. Så kanskje den ikke blir den oppkvikkeren vi alle håper på, men kan få deg til å føle deg enda verre, spesielt etter å ha gjennomlevd Oppenheimer.

Det er også noe å si om spoilere. Svært lite om Oppenheimer kan spoiles for deg på forhånd, bortsett fra faktiske bilder fra filmen. Ingen kommer til å rope "bomben går av" midt i kinosalen for å forsøke å hisse deg opp, for med mindre Nolan sikter mot en alternativ historisk vri, som Robert Downey Jr. sier i Oppenheimer-traileren, vet vi alle hva som skjedde etterpå. Det er historisk fiksjon, basert på fakta, mens Barbie er, vel, jeg trenger vel ikke å si at dette er et vilt plot der ingen egentlig vet hva som kommer til å skje. Jeg sier ikke at du kommer til å skjære tenner hele tiden etter at noen forteller deg en detalj, men det er mer å ødelegge i Barbie, og for å unngå den ødeleggelsen anbefaler jeg at du ser den først.

Dette er ikke en veldig seriøs anbefaling, og det finnes ingen riktig rekkefølge for hva du bør se først, men jeg tror at hvis du er her for å kose deg, ikke for å bli lenge, bør du skaffe deg billetter til en tidligere Barbie-visning. Hvem vet, kanskje du etter å ha fått en god dose glamour og glitter i livet ditt, ikke engang orker å se Oppenheimers melodramatiske såkalte film.

Ben - Oppenheimer

Interstellar, Inception, Dunkirk, The Dark Knight, Memento, The Prestige. Hva har alle disse helt utrolige filmene til felles? Christopher Nolan. Det er få filmskapere i moderne tid som har samme prestisje knyttet til navnet sitt som denne mannen. Han er en mester i å skape film som er ment å oppleves på det store lerretet, og med dette i bakhodet kan det bare være ett valg først og fremst denne helgen: Oppenheimer.

Klassen og kvaliteten som forbindes med Nolans navn, bekrefter allerede nå at Oppenheimer kommer til å bli en film for livet. Denne dramatiserte skildringen av Robert J. Oppenheimers liv, og hvordan han var med på å grunnlegge og deretter lede Manhattan Project og dets mål om å slå nazistene i kappløpet om å lage verdens første atombombe, blir en fortelling med tyngde og alvor som vi ikke har sett maken til.

Nolan er en mester i å veve en intrikat fortelling og deretter fremheve den med vakkert innrammede bilder som lar verdens mest talentfulle skuespillere skinne med oppslukende og fantastiske prestasjoner. Ingen betviler Barbie-regissør Greta Gerwigs evne til å skape film, men Nolan er i en klasse for seg, og det er derfor det er bemerkelsesverdig at mannen aldri har vunnet en Oscar. Etter hva noen av skuespillerne som er involvert i Oppenheimer sier, kan denne filmen være den rette.

Når vi snakker om rollebesetningen, så har Barbie fått med seg Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, Emma Mackey og en rekke andre stjerner, men Oppenheimer har gjort sitt ytterste og samlet en rollebesetning på Avengers-nivå. Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Kenneth Branagh, Alden Ehrenreich, Rami Malek, Gary Oldman, Casey Affleck Listen er lang og lang og lang.

Men det eneste jeg har gjort så langt, er å trekke frem de spennende delene av filmen som markedsførerne på Universal har kjørt ned i halsen på deg i månedsvis. Så hvorfor skal du se Oppenheimer fremfor Barbie denne helgen? Det er enkelt, og det dreier seg om det faktum at Nolans filmer pleier å ta deg med storm.

Hvis du noen gang har trengt et bevis på at det ikke er noen god idé å se en Christopher Nolan-film som andre del av en dobbeltpakke, trenger du bare å prøve å se Inception, Interstellar eller Tenet rett etter en hvilken som helst annen film. Disse filmene tar mentalt knekken på deg når de drar deg gjennom en forvirrende og spennende episk historie som gjør hjernen din til grøt i prosessen. Oppenheimer handler om kjernefysikk og etikken som følger med dette forskningsfeltet, og hvis jeg skulle satse livet mitt på noe denne helgen, ville det være at Oppenheimer vil være mer mentalt belastende enn Barbie.

Så, for å gjøre en lang historie kort, enten du bare ser én av disse filmene i helgen, eller du satser på Barbenheimer-dobbeltpakken, er det bare én film du må se først: Oppenheimer. Det siste du ønsker er å bli overlesset med rosa fargepaletter og tåpelig humor før du setter deg ned for det tre timer lange megamonsteret Oppenheimer. Nei, Barbie er kirsebæret på toppen av helgens kinobesøk, så gjør deg selv en tjeneste og se Nolans neste epos før noe annet.