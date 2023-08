Head-to-Head: Er Gamescom det nye E3?

HQ

Gamescom er snart her, og vi i Gamereactor forbereder oss på å dra til Köln for å spille en hel rekke av de nyeste spillene og snakke med de fantastiske menneskene som har laget dem. Ben og Alex har bestemt seg for å slå hodene sammen nok en gang for å diskutere om Gamescom er det nye E3 eller ikke.

Gamescom ER det nye E3 - Ben

La oss være ærlige, Gamescom var ikke langt bak E3 selv da E3 hadde sin storhetstid. Den tyske messen var stedet å dra til hvis du elsker dataspill og bor i Europa, for siden E3 var basert i Los Angeles, var det aldri det mest tilgjengelige stedet å besøke for europeere. Nå som E3 har bitt i gresset, har ingenting av dette endret seg for Gamescom, den mangler bare sin største hovedkonkurrent.

Misforstå meg rett, jeg tror ikke at vi noen gang kommer til å se et arrangement som forsøker å samle utstillinger og avsløringer på samme måte som E3 gjorde. Summer Game Fest vil prøve, men vi kommer aldri til å få store konferanser som finner sted på ett sted igjen, av den enkle grunn at det er billigere og mer fordelaktig for utgiverne å arrangere sine egne digitale utstillinger. I tillegg er forsommeren bedre egnet til å komme tidlig i gang med høstens utgivelser, og på begge disse punktene vil Gamescom sannsynligvis aldri kunne måle seg med E3.

Men uten den LA-baserte messen er Gamescom nå verdens største spillmesse. Det har alltid vært det beste arrangementet for forbrukerne, men nå som E3 er borte, er det også det beste stedet for handelen - siden Tokyo Game Show kommer litt for sent og i stor grad er skreddersydd for det asiatiske spillmarkedet. Så hvis du spør meg, gjør dette Gamescom til det nye E3.

Hvis du vil spille de største kommende spillene, snakke med utviklere, delta i konkurranser og turneringer, kjøpe sprø og unike varer og bare generelt glede deg over alt som har med dataspill å gjøre, er Gamescom det ubestridte stedet å være.

Forhåpentligvis vil vi i årene som kommer se at alle de store utgiverne forstår hvor verdifullt og viktig dette arrangementet er for fansen, for det er en merkbar mangel på Sony PlayStation, Electronic Arts, Ubisoft og så videre på årets messe. Med rekordmange deltakere og over 1200 utstillere er det likevel ingen tvil om at Gamescom har en viss tiltrekningskraft, spesielt for indie- og AA-utviklere og -utgivere.

Kort sagt kan man argumentere for at Gamescom ikke er det nye E3, og Alex kommer til å gjøre nettopp det, men hvis det ikke er det, hva er det da? Skal vi bare gå videre og akseptere at spillkalenderen mangler den store årlige messen? Setter vi alt vårt håp til Geoff Keighley og Summer Game Fest? Nei, vi har fått en ny messekonge, og den heter Gamescom.

Gamescom ER IKKE det nye E3 - Alex

E3 er død. Selv om du kanskje fortsatt prøver å puste ut litt kopium og desperat ønsker at den skal komme tilbake i 2024, har dette året bevist at selv om den kommer tilbake, vil den være et hult skall av sitt tidligere jeg. I sin sorg er det mange som retter blikket mot neste messe, erstatningen, og Gamescom ser i rettferdighetens navn ut til å bli en fristende ny messekonge. Den er nærmere oss i Storbritannia, noe som er fint, den er fullstappet med viktige aktører og gir folk mulighet til å oppleve kommende spill på nært hold. Sammenlignet med Keighleys antatte erstatter, SGF, ligger den milevis foran.

Men som du sikkert skjønner av at jeg er på motsatt side denne gangen, tror jeg ikke Gamescom er det nye E3. Ingenting kan bli det nye E3, for selv om Gamescom er Europas største messe, kan den ikke tiltrekke seg like mye oppmerksomhet som disse tre messene gjorde. Noen ting kan rett og slett ikke erstattes. Verden i dag er uberegnelig og har kort hukommelse. Hvis du ikke er den største tingen, får du sjelden sjansen til å bli det. Gamescom kommer etter min mening til å fortsette å ligge på andreplass helt til vi begynner å se en reell endring.

I år ser vi riktignok rekordmange utstillere, men når det gjelder store avsløringer, har Keighley allerede sagt at ONL bare vil gi oss oppdateringer om det vi vet om. E3 pleide å ha ikoniske kunngjøringer hvert år, mens selskapene nå heller sparer de store avsløringene til sine egne messer. Det finnes selvsagt unntak, men nå som vi lever i en tid med State of Plays, Directs og så videre, er det vanskelig å forestille seg at én messe kan være stedet der du får høre om alt.

Dessuten må vi ikke glemme at det ikke bare er to store messer hvert år. SGF har kanskje ikke på langt nær så mye prestisje som Gamescom, men den finner sted i gode, gamle USA, noe som automatisk betyr at mange flere får øynene opp for den. Tokyo Game Show er heller ikke til å kimse av, og etter hvert som vi ser at spillserier fra Japan som Final Fantasy, Pokemon, Soulsborne med flere får fotfeste i Vesten, kan det hende at Tokyo er stedet å dra til før eller siden.

Hvis Gamescom skal bli den nye E3-messen, har den en lang vei å gå. Det må gjøres en større innsats for å gjøre messen til noe som et globalt publikum ikke kan gå glipp av, og selv om det skjer mye der, kan Tokyo Game Show fortsatt ta kronen fra Europas største spillmesse. Det er et maktvakuum akkurat nå, og selv om Gamescom kan være den som tetter dette gapet, finnes det andre, like levedyktige alternativer.