Head-to-Head: Er spill for lange?

HQ

Dette året har bydd på noen absolutte korkere av videospill. Mellom The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom og Baldur's Gate III har vi sett noen virkelig bemerkelsesverdige titler allerede i år, og Starfield ser ut til å føye seg inn i rekken når det lanseres om et par uker. Med disse massive titlene i tankene har Ben og Alex nok en gang slått seg sammen for å diskutere spillenes lengde, og hvorvidt videospill er i ferd med å bli for lange.

Spill ER i ferd med å bli for lange - Ben

Jeg har ikke barn eller en ung familie å ta vare på. Jeg trenger ikke engang å bekymre meg for eldre slektninger, eller forholde meg til mange av de situasjonene som mange mennesker rundt om i verden ender opp med å ofre fritiden sin på. Jeg har ikke engang en hage å stelle. Utover jobben min, det sosiale livet mitt og hundene mine lever jeg for meg selv og meg selv og meg selv. Likevel har jeg egentlig bare et par timer fritid hver dag, og i den fritiden må jeg bestemme meg for om jeg skal sette meg ned og se en film eller spille et spill som jeg har liggende. For titler som Alan Wake Remastered, Metroid Dread, Street Fighter 6 er ikke dette noe problem, men for noen spill betyr det at jeg må investere flere måneder - forutsatt at jeg ikke går meg vill i sausen når jeg spiller dem.

Etter lanseringen i slutten av mai klarte jeg endelig å fullføre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom for fjorten dager siden. Når jeg sier fullføre, mener jeg fullføre hovedhistorien, rundt halvparten av sideoppdragene og rundt en tredjedel av sideaktivitetene. I hovedsak har jeg nok sett omtrent 40 % av spillet. Men det tok meg måneder med spilling her og der for å komme så langt, og nå er Baldur's Gate III her, og Starfield er rett rundt hjørnet, så jeg har ikke noe annet valg enn å legge Tears of the Kingdom til side hvis jeg har tenkt å plukke opp et av disse spillene.

Dette er en annonse:

Men det er ikke bare mega-rollespillene på over 100 timer som er et problem for meg, alt over 25 timer begynner å bli vanskelig. Jeg elsker spill som kan fullføres på et sted mellom 10-20 timer. Diablo IV var perfekt for meg. Det samme var Star Wars Jedi: Survivor, Dead Space, Resident Evil 4, Pikmin 4, Final Fantasy XVI, til og med Hogwarts Legacy egentlig. Disse spillene som jeg kan holde på med i noen uker, slå hovedfortellingen, gjøre noen tilleggsaktiviteter, kanskje fullføre det 100 % hvis det virkelig trekker meg inn, er perfekt dimensjonert i mitt hode, ettersom de klarer å utmerke seg på samme måte som de gigantiske rollespillene, bare på en mer kompakt måte. Og for hva det er verdt, har spill av denne størrelsen vanligvis mange muligheter til å forlenge opplevelsen langt utover 20-timersmerket hvis du skulle ønske det.

I år med mindre store lanseringer er spillets lengde et mindre problem, men i 2023 har vi sjelden hatt en pause, og dette vil ikke endre seg utover høsten. Med Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, The Crew Motorfest, Avatar: Frontiers of Pandora, Super Mario Bros. Wonder, og så videre, er det mye å glede seg til. Heldigvis ser ingen av disse spillene ut til å bli enormt lange, men jeg er allerede godt klar over at Starfield og Baldur's Gate III må legges på hylla mens jeg erobrer disse kommende prosjektene, eller omvendt.

Dette er en annonse:

Det er nettopp derfor jeg mener at vi trenger kortere, strammere spill. Med den mengden live-service-prosjekter som finnes der ute, bør det bli vanligere med spill som du kan nyte i løpet av en rimelig tidsperiode og deretter gå videre. Valuta for pengene er alltid et diskusjonstema, men for meg spiller det ingen rolle om et spill er godt designet, har en spennende historie, ikke har noen bugs og er morsomt å spille, uansett om det varer i 10 eller 45 timer. Det finnes en plass for massive spill, men vi trenger ikke at alle spill på markedet skal ha gjenspillbarhet og innhold som strekker seg over flere titalls timer, og som jeg er sikker på.

Spill blir IKKE for lange - Alex

Det finnes noen utrolig lange spill der ute, ja. Baldur's Gate III kan holde på oppmerksomheten din i hundrevis av timer hvis du lar det ta en stund å fullføre. Andre av årets store spill tar like lang tid, men å knytte dette til et problem i bransjen virker likevel litt overdrevet, spør du meg.

Ikke alle som spiller spill, har en jobb der de må spille dem. De bestemmer selv hva de vil bruke tiden sin på, og hvilke spill de vil spille. Noen vil prøve så mange spill som mulig, mens andre vil begrense seg til et par store AAA-kjøp. Når folk virkelig står fritt til å bruke tiden sin som de vil, blir argumentet mot lengre spill mye mer et personlig anliggende enn noe som egentlig har med bransjen å gjøre.

Et stort argument for lengre titler er dessuten at man får mer for pengene. For femti britiske pund kan jeg kjøpe Baldur's Gate III, noe som vil gi meg minst 70 timer bare til å fullføre spillets historie. Det samme kan sies om The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, de nyere Assassin's Creed-spillene, Elden Ring, Red Dead Redemption 2 og mange flere. Alle disse spillene har også blitt hyllet av kritikerne, så selv om ikke alle tar seg tid til å spille dem ferdig, elsker de som gjør det, opplevelsen.

Hvis du ikke har tid til å spille et lengre spill, men alle elsker det, kan det være litt FOMO, men selv om det kan være skremmende å starte på en lengre opplevelse, vil timene smelte bort hvis det er verdt det. Jeg klokket inn 85 timer i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uten å føle at jeg hadde tilbrakt lang tid i Hyrule. Det er ikke alle åpne spill som har den effekten, men de som har det, har vist seg å være verdt investeringen.

Kortere, søtere eventyr er også bra, misforstå meg rett, men med Game Pass og PS Plus kan du nå vente en stund på noe som Ratchet & Clank: Rift Apart og spille det som en del av den månedlige kostnaden i stedet for å punge ut 60 pund for en 10-timers opplevelse. Etter hvert som prisene på spill blir mer og mer urettferdige, bør vi berømme de som gir deg en verdig tid for det du betaler.

2023 kan og vil sannsynligvis gå inn i historien som et av de beste spillårene på kanskje flere tiår. Vi har fått så mye allerede, og det kommer bare mer. Dette kan være litt skremmende, spesielt med tanke på hvor mange av disse utrolige titlene som er store rollespill, men det er god tid til å plukke dem opp og spille dem hvis du vil, eller la dem ligge. Lengre spill er ofte enspillerspill, noe som betyr at det bare er opp til deg når du bestemmer deg for å kaste deg ut i det.