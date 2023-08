Head-to-Head: Lekkasjer

HQ

Når det gjelder spillbransjen, er temaet lekkasjer alltid et svært betent tema. På den ene siden foretrekker noen fans å la utgivere og utviklere kunngjøre sine kommende prosjekter når de er klare til det, men på den andre siden er det vanskelig og ikke alltid like forbrukervennlig å fortelle spillerne om et spill rett før det skal lanseres. Det er motstridende meninger overalt, og Alex og Ben har nok en gang gått i tottene på hverandre for å dele sine tanker om lekkasjer.

Lekkasjer er bra - Ben

Spillbransjen er en merkelig bransje sammenlignet med den øvrige underholdningsbransjen. Film, TV, musikk, bøker - ingen av disse tingene skrives eller skapes over natten, men samtidig (med mindre du er George R.R. Martin) tar det vanligvis ikke mer enn fem år å skape dem. Det gjør derimot mange spill, spesielt AAA-titler med stort budsjett.

Det er nettopp på grunn av dette at lekkasjer fortsatt er en nødvendighet for spillbransjen. Utgiverne liker ikke å fortelle om hvilke spill de har på trappene, og derfor er det alltid en viss usikkerhet om hva vi som forbrukere kan og bør glede oss til. Det ville blitt ramaskrik hvis de store film- og TV-produksjonsselskapene ikke informerte medier og fans om prosjektene de jobber med i god tid, men i spillbransjen er dette normen.

La meg bare gjøre noe helt klart. Det er forskjell på en lekkasje som avslører at Rockstar jobber med Grand Theft Auto VI (for vi vet jo alle at Take-Two ikke vil si noe offisielt om dette spillet før det faktisk er klart til å lanseres), og en selvutnevnt innsider som deler hemmelighetsfull og ofte ubekreftet informasjon om et prosjekt som knapt nok er i forproduksjonsfasen. I likhet med sportsjournalistikken er spillverdenen stappfull av slike "innsidere" som hevder å ha innsikt i bransjen, men som ofte har en suksessrate når det gjelder bekreftet informasjon som lar mye tilbake å ønske.

Men uten disse ryktene og rapportene ville spillbransjen vært en svært bedrifts- og PR-sentrert bransje å følge. Utgiverne ville bare fortelle deg nøyaktig det de vil at du skal vite om de kommende verkene deres. Vi ville sannsynligvis hatt svært liten anelse om planene for inntektsgenerering, utgivelsesvinduer, spillenes stil og konsept. Dette gjelder til og med på maskinvareområdet, for vi får aldri vite hva som skjer på PC-komponent- og konsollutviklingsområdet før det offentliggjøres offisiell informasjon, og det synes jeg bare er forferdelig.

Det er en åpen hemmelighet at Nintendo jobber med en ny Switch -modell, men det finnes ingen offisiell informasjon om dette ennå. Uten lekkasjer ville vi alle fortsatt ha klaget i det uendelige over de utdaterte komponentene som utgjør den nåværende versjonen av plattformen, og tryglet Nintendo om endelig å lansere et oppdatert system av den nye generasjonen.

Inntil det kommer regler på plass, eller spillbransjen plutselig blir mer transparent, må lekkasjene fortsette og være til stede. Hvis ikke vil vi bare fortsette å bevege oss mot en verden som minner om den kalde krigen, der hemmeligheter og falsk informasjon får bransjen til å gå rundt, mens forbrukerne blir etterlatt i mørket og tigger om å bli dryppfôret med små detaljer om kommende prosjekter.

Lekkasjer er skadelige - Alex

Finnes det noe verre enn å bygge opp forventningene til en film, en TV-serie eller et spill, for så å få avslørt viktige detaljer før du får sjansen til å oppleve dem selv? Vel, det finnes selvsagt ting som er verre enn spoilere. Hungersnød og mord er mye verre, men en spoiler er likevel en forferdelig opplevelse. I den moderne mediehverdagen er det så vanskelig å bare oppleve noe uten å vite noe på forhånd. Lekkasjer øker bare sjansen for å få noe ødelagt, og kan fullstendig ødelegge sjansene for at et spill leverer den opplevelsen utviklerne hadde tenkt seg. Dette skjer ikke hele tiden, og i noen tilfeller vil lekkede detaljer bidra til å skape en hype, men overraskelsesmomentet kan gå tapt på en svært nedslående måte.

To store og ferske eksempler er Grand Theft Auto VI og The Last of Us: Part II. I begge tilfellene ble viktige deler av opplevelsen lekket på nettet. I førstnevnte tilfelle fikk vi se tidlige spillklipp og skjermbilder lenge før Rockstar var klare til å vise dem frem, og i sistnevnte ble den største delen av historien i spillet vist frem for verden. På sett og vis var ikke Grand Theft Auto VI-lekkasjene det verste som kunne skje, ettersom de i det minste ga oss beskjed om at spillet var under utvikling. For de fleste som så lekkasjene, ga de imidlertid et skjevt bilde av hvordan spillet kom til å se ut. De som så disse tidlige opptakene, trodde at det var slik spillet ville se ut når det ble lansert, noe som åpenbart er feil, men det har ikke hindret noen i å rakke ned på spillet allerede før vi har sett noe ordentlig av det.

The Last of Us: Part II hadde som nevnt en ganske annerledes lekkasje som viste at Joel ikke kom til å komme langt i oppfølgeren. Dette fikk fansen til å rase før de faktisk fikk oppleve historiefortellingen i The Last of Us: Part II for å se om avgjørelsen ga mening i Naughty Dogs visjon for fortellingen. I begge tilfellene har lekkasjer gitt spillerne et tidlig, men uærlig innblikk i hvordan spillet angivelig vil se ut, og siden spillere er raske til å trekke forhastede konklusjoner, har dette ført til ekstreme reaksjoner basert på innhold som faktisk ikke er endelig. Spillmiljøet er allerede giftig nok, og gjennom lekkasjer og annen informasjon som samles inn før spillet er offisielt lansert, bidrar det bare til å forsterke denne giftigheten. Det er også kjipt fra et utviklerperspektiv, for du kan ha jobbet med et fantastisk prosjekt som Grand Theft Auto VI i årevis og ventet på det perfekte øyeblikket der du kan vise frem det du har gjort, bare for at det øyeblikket skal bli ødelagt av en 17-åring på en laptop. Alle som har jobbet hardt med noe over lang tid, kan kjenne seg igjen. Det er som å gi ut en bok som er halvferdig, eller å vise frem et maleri der en stor del av lerretet er blankt. Det kvantifiserer ikke den potensielle prestasjonen til et spill, samtidig som folk kan hakke på det fordi de nekter å forstå forskjellen mellom en lekkasje og en offisiell avsløring.

Store lekkasjer som dette er sjeldne, men når de skjer, viser de at det kanskje hadde vært bedre om vi bare kunne oppleve ting slik de var ment å være. Hvis du er ute etter lekkasjer for å få et tidlig inntrykk av et spill før du kjøper det, hvorfor ikke bare vente til noe offisielt materiale blir vist frem? Dette gjelder ikke når detaljer om arrangementer og lignende lekkes, for ofte har ikke slike tidlige avsløringer så stor innvirkning på bransjen som helhet. Men kort sagt, lekkasjer ødelegger ikke bare innholdet for folk, de skaper også mange feilaktige og falske forventninger før noe offisielt blir avduket i sitt rette format.