Head-to-Head: Microsofts sammenslåing med Activision Blizzard King

Nå som Microsoft har fått klarsignal til å fortsette oppkjøpet av Activision Blizzard King i USA har vi sett en lang rekke meninger fra ulike deler av spillverdenen om hvorvidt dette er bra eller dårlig for forbrukerne. Nå som avtalen sannsynligvis vil bli fullført i nær fremtid, og de fleste regioner (bortsett fra Storbritannia) er med på oppkjøpet, har vi bestemt oss for å slå hodene sammen og snakke om hvorvidt sammenslåingen er en positiv eller negativ endring for bransjen, med Alex som forsvarer oppkjøpet og Ben som er imot.

Alex - For:

Det er god grunn til å være forsiktig med oppkjøpet av Activision Blizzard. Vi er på vei ut i ukjent farvann med denne enorme spillavtalen, ettersom Xbox tar kontroll over en av de største utgiverne i bransjen, som står bak en av de største franchisene i Call of Duty. Likevel tror jeg at mye av Sonys sutring om at dette kommer til å gi Microsoft et spillmonopol er overdrevet. Hvis avtalen går gjennom (og for hver dag som går ser det mer og mer ut som om den gjør det), betyr det på ingen måte verdens undergang for Sony, og det gir heller ikke Microsoft monopol på spill.

Det gir definitivt Microsoft en viss innflytelse, men når vi ser på hvordan spillmarkedet har endret seg det siste tiåret, har Xbox for det meste havnet på sidelinjen. Det finnes hardbarkede Xbox-fans der ute, men Sony og Nintendo har lenge vært ledende når det gjelder konsollsalg og mottakelsen av deres eksklusive titler. Microsofts strategi med å kjøpe opp alt mulig for forhåpentligvis å lage en stor Xbox-eksklusivitet har vært veldig hit and miss, men med en gigant som Activision Blizzard ved sin side kan vi se et skifte i dette mønsteret. Selv om du mener at jeg bare blåser opp kopium her, og at Xbox ikke kan vende tilbake til sine glansdager, betyr det vel også at oppkjøpet av Activision Blizzard ikke var en dårlig ting, ettersom det ikke har gitt Xbox monopol i det hele tatt, uansett om vi får noen gode spill ut av dette eller ikke.

Etter min mening er den egentlige grunnen til at Sony har gått så hardt ut mot Microsoft i rettssalen, at de helst vil slippe å forholde seg til reell konkurranse. Fra et forretningsmessig perspektiv er det forståelig, men som forbrukere har vi bare godt av konkurranse. Hvis Sony og Microsoft skal kjempe mot hverandre som i gamle dager, er det mer sannsynlig at begge gigantene kommer til å gjøre sitt beste for å lokke forbrukerne over på hver sin plattform. Og når vi først er inne på spill, kan vi like gjerne diskutere sjansen for at forlengst avdøde spillserier eid av Activison Blizzard kan gjøre comeback takket være dette oppkjøpet. Vi skal ikke bruke for mye tid på å fokusere på forhåpninger i stedet for reelle grunner til at dette oppkjøpet ikke er en dårlig ting for spillbransjen, men sjansen for at Spyro eller Guitar Hero kommer tilbake bør være mer enn nok til å gjøre deg begeistret for utsikten til at avtalen går gjennom.

Et viktig poeng til før jeg utvilsomt blir revet i filler av Ben. Jeg tror at hvis denne avtalen går gjennom, kan Xbox forhåpentligvis restrukturere Activision Blizzard for å fjerne de som har vært årsaken til at selskapets omdømme har sunket så kraftig de siste årene. Dette høres sikkert like usannsynlig ut som en Spyro-retur, men når Xbox tar over, er det en mulighet for at de på toppen, som har ansvaret for den utrolig dårlige kulturen på arbeidsplassen i Activision Blizzard, kan bli skiftet ut. Vi lever i en verden der disse gutta - uansett hvor de havner - vil ha fete lønnsslipper, men forhåpentligvis for Activision Blizzards skyld kan det bli litt omstrukturering når Xbox tar over. Igjen, det kan godt hende at dette ikke skjer, men det vil definitivt ikke skje hvis Activision Blizzard forblir som det er. Alt i alt tror jeg imidlertid at konkurransen som avtalen skaper i spillmarkedet, er nok til at det er positivt. Call of Duty er stort, men det finnes mange andre spill som også kan selge millioner av eksemplarer og konsoller.

Ben - Mot:

Jeg skal være ærlig, jeg har egentlig aldri støttet denne avtalen. Jeg elsker Xbox, faktisk vil jeg si at jeg først og fremst er Xbox-fan når det gjelder å velge mellom de forskjellige konsollfamiliene, men samtidig forstår jeg at Xbox er et produkt av Microsoft, og Microsoft er bokstavelig talt et av de største selskapene i verden. Selskapet som Bill Gates grunnla, er verdt så mye penger at det er vanskelig å forstå, og det er nettopp derfor Microsoft kan kaste 70 milliarder dollar etter en spillutgiver. For å få et inntrykk av hvor mye penger det er snakk om, kan vi se på Forbes' verdivurdering av de 30 største fotballklubbene i verden, som er mindre enn det Microsoft betaler for Activision Blizzard King. Det er virkelig latterlig mye penger.

Men verdien av avtalen er ikke den eneste grunnen til at jeg synes det er dumt at Microsoft kjøper dette forlaget. Sannheten er at Xbox og Xbox Game Studios -familien har vært en skygge av hva den burde vært. Microsoft eier allerede flere utviklere enn Sony, men har likevel en pipeline som er langt mindre effektiv og leverer generelt mindre overbevisende innhold. Det burde ikke være nødvendig å bruke absurde summer på å få inn flere utviklere for å matche det den mest direkte konkurrenten gjør, spesielt med tanke på at denne konkurrenten er verdt peanøtter sammenlignet med Microsoft.

Når man i tillegg tar i betraktning den enorme mengden IP som Microsoft allerede eier og ikke klarer å utnytte til sin fordel, må man også spørre seg hva godt Activision Blizzard King's IP vil gjøre. Joda, Call of Duty er Call of Duty, og Diablo, Overwatch, og World of Warcraft bør kunne klare seg selv, men ellers består disse selskapene av mindre IP som i utgangspunktet ikke brukes på riktig måte, så hvorfor skulle jeg føle meg trygg på at Microsoft vil behandle dem bedre?

Mange vil si at fra et forbrukerståsted er denne avtalen en vinn-vinn-situasjon. Activision og Blizzard spill på Game Pass på et eller annet tidspunkt, og kanskje til og med bedre forvaltning av det ganske forferdelig styrte Activision på ledernivå. Alt dette er gode poenger, men samtidig kan jeg ikke annet enn å være litt skeptisk til løftene Microsoft kommer med. Activision og Blizzard spill som fortsetter å lanseres på alle plattformer, håp om titler som kommer til Game Pass osv. La oss ikke glemme at Microsoft er et av de største selskapene i verden, og man kommer ikke opp i den størrelsen uten å sette sine egne interesser foran de manges behov. Når det er sagt, hva vil skje hvis Game Pass ikke lenger er en bærekraftig forretningsmetode, eller hvis folk vender seg bort fra tjenesten? Hva vil skje etter 10 år når Call of Duty -avtalen med Sony løper ut? Hvis jeg skulle gjette, er vi på vei mot en verden der disse enorme franchisene er Xbox-eksklusive og potensielt ikke engang finnes på Game Pass.

Det er ikke bare dette som bekymrer meg, men også hvordan dette er en direkte krigshandling fra Microsofts side. Når Xbox ønsker å samle en så stor del av spillverdenen under sin fane, må man anta at Sony vil forsøke å gjøre det samme med sitt riktignok begrensede budsjett, noe som igjen vil utløse ytterligere hevnaksjoner fra Microsoft og så videre. Tenk over det: Hvis den enorme Activision Blizzard King ligger på auksjonsblokken for riktig pris, hva er det som hindrer disse gigantene i å slåss om Ubisoft, Square Enix, Capcom, CD Projekt Red, og til og med de større fiskene som Take-Two Interactive og Electronic Arts.

Spillbransjen er verdt en formue, og den vil bare øke i verdi med årene, og for meg er denne megafusjonen et tegn på hva som kommer, og det skremmer meg. Microsoft trenger ikke Activision Blizzard King for å konkurrere med andre utgivere og konsollprodusenter, de trenger bedre styring og en strammere pipeline, og for meg har denne avtalen alltid virket grådig og unødvendig, og jeg kan se for meg at dette til syvende og sist vil føre til at de rike blir rikere på forbrukernes og spillernes bekostning.